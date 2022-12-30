Aldatmak Dizisi Yusuf Çim ile Yurt Dışı Başarısı Kazandı

Aldatmak isimli televizyon dizisi projesi Türkiye'de etkileyici senaryosu ile güçlü reyting oranları almaya devam ediyor. Yapım bir özelliği ile de öne çıkıyor ve magazin gündeminin üst sıralarında bu özelliği ile adından söz ettiriyor. Usta oyuncu Vahide Perçin'in Aldatmak dizisi ile 2 senelik bir ara ardından tekrardan televizyon ekranlarına dönmesi projeye karşı gösterilen ilgiyi arttırmıştı. Televizyon ekranlarında adeta fırtına gibi esen bir yapım olan Aldatmak isimli televizyon dizisi projesi yurt dışında da adından söz ettirdi. Sosyal medyada söz konusu dizi projesi ile ilgili yapılan yorumlara bakıldığı zaman yurt dışında ünlü oyuncu Yusuf Çim'in diziyi sırtladığı ortaya çıktı.

Genç oyuncu Yusuf Çim, Çilek Kokusu dizisinde hayat verdiği Burak karakteri ile setlere 2015 yılında adım atmış ve kısa süre içerisinde geniş bir hayran kitlesine hitap etmeye başlamıştı. Söz konusu senaryonun yurt dışında pek çok ülkede yayınlanması ile beraber Yusuf Çim Türkiye dışında da adından söz ettiren Türk oyuncular arasında yer almıştı. Ünlü isim daha sonra farklı yapımlarda da rol almış ve oldukça başarılı oyunculuk performansı sergileyerek kendisini geliştirmeyi başarmıştı. Başarılı oyuncu Yusuf Çim bu dönemde yurt dışında oldukça geniş bir hayran kitlesine ulaşmış ve yeteneklerinin yanı sıra sempatikliği ile de yabancı hayran patlaması yaşamıştı.

Oyuncu geçtiğimiz aylarda ise Hayaller ve Hayatlar isimli dizi projesinde Sergen olarak sevenleri karşısına çıkmış ve dikkatleri üzerine çekmişti.

Bugünlerde ise bir dram projesi olan Aldatmak isimli televizyon dizisi projesinde rol alan ünlü oyuncu Yusuf Çim ekranların aranılan yüzü olarak kariyer hayatına devam ediyor. Peki Yusuf Çim kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

Ünlü oyuncu Yusuf Çim İstanbul Fatih'te 26 Eylül 1991 tarihinde hayata gözlerini açmıştır. Aslen Giresunlu olan ünlü oyuncu Çim meslek lisesini bitirdikten sonra lisans eğitiminde radyo ve televizyon bölümünü tercih etmiştir. Modellik yaparak kariyer hayatında 2009 yılında adım atan ünlü oyuncu Yusuf Çim 2011 yılında katılım gösterdiği bir modellik yarışmasında ise ikincilik kazanmış ve bu gelişme ile adını duyurmuştur. Daha sonra Galatasaray ve Avea reklamlarında oynayarak ekranlarda yer almaya başlayan ünlü oyuncu kahverengi göz ve kahverengi saçlıdır. 1.88 metre boyunda olan Yusuf Çim 79 kilodur.

Liseyi Beyoğlu Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi bilgisayar teknolojisi bölümünde okuyan ünlü oyuncu Yusuf Çim daha sonra Akademi 35.5 Sanat Evi’nde oyunculuk eğitimi almış ve pek çok başarılar elde etmiştir. Pek çok markanın katalog çekimlerine katılarak bu çekimlerde yer alan ünlü oyuncu Yusu Çim 2009 yılı itibariyle foto modellik yapmaktadır.

Leo Medya yapım şirketi ile anlaşarak ilk oyunculuk kariyerine adım atan ünlü isim 2014 senesinin Aralık ayında Show TV'de yayın hayatına başlayan Ezra isimli dizide rol olarak performansı sergilemişti. Daha sonra Star TV'de 2015 senesinde Haziran ayı itibarıyla Demet Özdemir ile birlikte Çilek Kokusu yapımında Yusuf Çim başrol oyuncusu olmuştur.