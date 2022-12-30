Sıla Türkoğlu Öne Çıktı, Bensu Soral Merak Konusu Oldu!

Bugüne kadar yer aldıkları yapımlar ve sergiledikleri oyunculuk performansları ile ön plana çıkmaya devam eden kadın oyuncular ekranların sevilen dizilerinde rol alıyor. Deneyimli ve genç kuşak isimler hayranları tarafından sosyal medyada da takip ediliyor ve gündemde yer alarak isimlerinden söz ettiriyor. Bunun yanı sıra dizilerde sergiledikleri roller ile de ayrıca isimlerinden söz ettiren ünlü oyuncuları için çeşitli paylaşımlar yapılıyor. Bu şekilde bazı tablolar sosyal medyada oluşuyor ve haftalık olarak ölçümler yapılıyor. Her hafta rol aldıkları diziler ile gündemde yer alan oyuncular arasında en popüler isimler ortaya çıkıyor ve sonuçlar dikkat çekici olarak yorumlanıyor. Seyirci grubunun sevdikleri ve beğendikleri oyuncular hakkında yapmış oldukları paylaşım sayıları haftanın en popüler isminin belirlenmesinde pay sahibi.

En popüler kadın oyuncular listesinin ilk sırasında 20-26 Aralık haftasında Sıla Türkoğlu bulundu ve ünlü oyuncunun yeni dizisi Kızılcık Şerbeti bu durumun asıl sebebi olarak gösterildi. Kızılcık Şerbeti Show TV'nin en sevilen diziler arasında gösteriliyor ve ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu söz konusu yapımında hayat verdiği Doğa karakteri ile sosyal medyanın gündeminde yer alıyor.

Su Burcu Yazgı Coşkun ise söz konusu tabloda yerini kimseye bırakmamış ve birincilik tahtını korumuştu. Ancak kısa bir zaman önce Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncusu Sıla Türkoğlu Coşkun'u yerinden etmiş ve Coşkun son haftada 2. sırada yer almıştı. Coşkun bir süre önce ise 3. ve 4. sıralara düşmüş ve daha sonra yaşanacak olan gelişmeler merak konusu olmuştu. Başarılı isim Sıla Türkoğlu birincilik koltuğuna 67.700 ileti alarak oturdu ve tabloya hızlı bir şekilde giriş yaptı. Zirveye hayranlarının paylaşımları sayesinde geçmeyi başaran Sıla Türkoğlu birkaç haftadır bu durumu korumaya devam ediyor.

Ünlü oyuncu Özge Yağız ise listede 3. sırada yer alıyor ve ünlü isim Baba dizisinde sergilemiş olduğu oyunculuk performansı ile çok beğeniliyor. Dizi son bölümü ile 27 Aralık akşamında ekran hayatını sonlandırdı ve seyirci grubu Baba dizisinin final yapması sebebiyle büyük bir üzüntü duydu. Özge Yağız'ın yeni dizisine kadar popülerliğinde bir değişiklik olup olmayacağı sonraki haftalarda ortaya çıkacaktır.

Yetenekli ve güzel oyuncu Elçin Sangu, Çöp Adam isimli dizi projesi ile uzun zaman sonra ekranlara dönüş yapmış ve üst sıralardan listeye girmeyi başarmıştı. Her ne kadar Elçin Sangu genç meslektaşlarının gerisinden gelse de diğer meslektaşlarına göre listede daha hızlı bir çıkış yakalamayı başardı ve bu gelişme ile adından söz ettirdi. Bunun yanı sıra ünlü oyuncu Devrim Özkan da Show TV ekranlarında Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizide performans sergiliyor ve söz konusu listenin popüler isimleri arasında gösteriliyor. Ünlü oyuncu her ne kadar bir süredir aynı sıralarda yer alsa da o tabloda olmaya devam ettiği de bir gerçek.

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu ise şu sıralarda Yalı Çapkını dizisiyle gündemde yer alıyor ve tabloda yer alan isimler arasında bulunuyor. Kardeşlerim isimli dizi projesinin oyuncusu Melis Minkari de popülerliğini korumayı başardı ve adından söz ettirdi. İlk 10 tablosunda Alina Boz ile Deniz Baysal da bulunuyor.