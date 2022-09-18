Aldatmak Dizisi Ne Zaman Başlayacak, Yayın Günü Ne Zaman, Oyuncuları Kimdir?

Aldatmak isimli yeni televizyon dizisi projesi başrollerde Vahide Perçin, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim ve Erdal Kesal’ı bulundurarak yayın hayatına başlayacak. 1. bölümüyle gelecek hafta öne çıkacak olan Aldatmak dizisinin ismi daha önce Hakime Hanım olarak belirlenmişti. Projenin Perşembe akşamlarında yayınlanacağı bilgisine ulaşılırken dizinin kanal ise ATV olarak açıklandı. Dizi ilk bölümü ile izleyici karşısına 22 Eylül akşamında çıkacak ve iddialı bir şekilde yeni bölümlerini sergileyecek.

Vahide Perçin bir süre önce yine aynı kanalda sevilen dizi olan Bir Zamanlar Çukurova isimli televizyon dizisi projesinde Hünkar karakterine hayat vermiş ve ani bir ayrılış yaşayarak seyirci kitlesini üzüntüye boğmuştu. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alması sonrasında aradan geçen 2 sezon ardından yeniden ekrana dönecek olan Vahide Perçin dikkatleri üzerine çekti. Usta oyuncu Vahide Perçin hikayede bu defa bir hakime olarak rol alacak ve performans sergileyecek. Vahide Perçin Güzide karakterine hayat vererek Aldatma isimli dizi projesinde rol oynayacak.

ATV kanalında yayınlanacak olan Aldatmak isimleri dizide Vahide Perçin'in yanı sıra Mustafa Uğurlu ve Ercan Kesal gibi iki usta isim daha bulunuyor. Kanal söz konusu dizi projesinden oldukça umutlu bir şekilde bekliyor ve dizinin yayın hayatına başlayacağı gün iple çekiliyor.

Güzide karakteri Aldatma isimli dizi projesinde saygıdeğer bir hakime hanım olarak performans sergileyecek ve pek çok evliliği yıkımdan kurtararak dikkatleri üzerine çekecek. Çok sevilen bir insan olan Güzide pek çok çocuğun şefkat dolu ve sevgi içerisinde büyümesinde sağlamış bir karakter olarak dizide yer alacak. Diğer taraftan Güzide karakterinin ailesi ise ciddi bir deprem ile sarsılacak ve hikaye kısa süre içerisinde televizyon ekranlarında yayınlanacak.

Prensipli ve düzgün kadın olan Güzide her zaman adaletin yanında durarak onurlu bir şekilde eşi ve iki çocuğu ile örnek bir hayatı sürecek. Fakat bir tesadüf sonucu öğrenecekleriyle tüm yaşamının bir yalan üzerine kurulu olduğunu öğrenecek olan Güzide yapacaklarıyla merak edildi. Tesadüfen önüne çıkan bir olay bütün yalanları ortaya çıkaracak olan Güzide karakteri mutlu sandığı ailesinin öyle olmadığını öğrenecek.

Dizi hikayesi ile ilgili üzerine çekerken usta isimlerin de oyuncu kadrosunda bulunması proje hakkında ilgi çeken bir nokta oldu. Fakat dizinin perşembe akşamlarında yayın hayatına başlayacak olması ise seyirci kitlesinin tepkisini aldı.

Perşembe akşamlarında yeni sezonda Camdaki Kız, Mahkum ve Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizileri ile yarışma halinde olacak olan Aldatmak isimli televizyon dizisi projesi elde edeceği izlenme oranları ile merak ediliyor. Perşembe gününde seyirci karşısına çıkacak olan Aldatmak isimli dizi projesi usta isimleri kadroda bulunduruyor ve pek çok rakip karşısına çıkmak için hazırlık yapıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Vahide Perçin, Yusuf Çim, Cem Bender, Asena Girişken, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Merve Altınkaya ve Burcu Söyler, Cem Sürgit, Esin Alpogan, Kerem Müsligil, Burak Acar, Meyra Kayabaşı, Batuhan Sel, Canan Ürek ve Eda Özel gibi isimler bulunuyor.