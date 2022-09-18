İyilik Yeni Sezona Çok İyi Sonuçlar ile Başladı! Neslihan Damla’ya Karşı Zafer Kazandı

İyilik isimli televizyon dizisi projesi geçtiğimiz sezonda yayın hayatına başlamış ve toplamda 8 bölümünü izleyici karşısına çıkardıktan sonra sezon arası vermişti. İlk sezonda güçlü oyuncu kadrosu ve ilgi çekici hikayesine rağmen reyting oranlarında hayal kırıklığına uğratan ve beklenenin altında kalan dizi 2. yeni sezonunda ise bu durumu düzeltti. Proje yayın hayatına başladığı ilk bölümlerde hikayesiyle Yasak Elma dizisine benzetiliyordu. Med Yapım imzalı olarak yayın hayatına başlayan İyilik isimli televizyon dizisi projesi entrika, aldatma ve ihanet dolu sahneleri ile çok konuşulmuştu. Diğer taraftan 1. sezonda yüksek reyting oranları alamaması sebebiyle dizinin final yapma ihtimali ortaya çıkmış ve kanalın alacağı karar ise tartışma yaratmıştı.

İzleyici grubu İyilik isimli televizyon dizisi projesinin 1. sezon sonunda final yapıp yapmayacağını merak ediyor ve dizinin devam etmesini istiyordu. Fakat başrollerinde İsmail Demirci, Hatice Şendil ve Serra Kutlubey gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizi ve kanalın vermiş olduğu karar ile devam etti. Üç başarılı başrol oyuncusunun yanı sıra Perihan Savaş’ın da oyuncu kadrosunda bulunduğu iyilik isimli televizyon dizisi projesi 2 sezonda daha da güçlenerek yayın hayatına başladı ve dikkatleri üzerine çekti.

İyilik dizisi ilk bölümü ile 9 eylül cuma akşamında sezona başlamış ve 2. sezonuna adım atmıştı. Seyirci grubu dizinin 9. yeni bölümünde Damla ile Neslihan arasında meydana gelen kıyasıya rekabete şahitlik etti ve yalan teması üzerinde duruldu. Baş döndürücü bir bölüme tanıklık eden izleyici grubu entrika dolu bir gün geçirdi. Sezonun 1. bölümü ile İyilik dizisi seyirci grubunu etkilemeyi başardı ve yeni sezona güçlü bir giriş yaptı. Tüm kişiler grubunda ilk sırada yer alan İyilik dizisi Cuma akşamlarının etkili bir rakibi olduğunu da gözler önüne serdi.

İyilik isimli başarılı diziyle aynı akşamda ekranlarda yer alan ve seyirci karşısına çıkan Kasaba Doktoru ise TRT 1 ekranlarında yeni bölümünü sergiledi. Kasaba Doktoru ile İyilik dizisi rekabet halinde bir akşam geçirdi.

Diğer kanalların yeni dizilerinin de gelecek haftalarda yayına girmeye başlaması sonrasında İyilik dizisiyle rakiplerinin durumu daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Fakat şimdiden İyilik dizisi seyirci kitlesini yakaladı ve yeni sezona etkili bir giriş yapmış oldu. Bu durumu 2. yeni haftasında da devam ettirmeyi başaran dizi projesi büyük bir avantajı da elde etti. Dizide tehditler, stratejiler, planlar ve sırlar bitmiyor ve yeni sezon güçlü bir şekilde yayın hayatına devam ediyor.

Seyirci kitlesinin içinin yağları 2. sezonda Neslihan karakterinin ipleri eline alması ile eridi ve Neslihan'ın Damla'ya karşı yapmış olduğu hamleler ilgi çekti.

Projenin yayınlanan 11. bölüm fragmanı da seyirci kitlesinin ilgisiyle karşılaştı. Projenin 2 sezonunun ilk bölümünde Neslihan karakterinin Damla'ya karşı Zafer kazanması ardından seyirci kitlesi büyük bir mutluluk yaşamış ve Damla'nın kaybetmesini mutluluk ile karşılamıştı. Dizinin takipçileri Neslihan karakterinin bu savaşta kazanan taraf olmasını istiyor ve Damla'yı çok fazla sevmiyor. Gelecek hafta bazı can sıkıcı gelişmeler ile seyirci kitlesine karşılayacak olan dizi merak içerisinde beklenilmekte.