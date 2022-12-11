Akın Akınözü Öne Çıktı, Onur Seyit Yaran Düşüşte!

Ünlü oyuncu Akın Akınözü, Hercai isimli televizyon dizisi projesinde partneri Ebru Şahin ile birlikte oyunculuk performansı sergilemiş ve bu dizi ile kariyer hayatının en büyük çıkışına imza atmıştı. Söz konusu dizi projesinde Miran isimli karaktere hayat veren Akın Akınözü önemli bir şöhrete kavuşmuş ve ismini geniş kitlelere duyurmuştu. Oyuncu bu dizi ile özellikle yabancı hayran sayısını katlayarak arttırmış ve sonraki projesiyle merak konusu olmuştu. Diğer taraftan oyuncu daha sonra Kaderimin Oyunu dizisinde rol almış ancak bu dizi beklentileri karşılamamış ve hayal kırıklığına uğratan sonuçlar elde etmişti. Reyting oranlarının kötüye gitmesi sebebiyle proje 1 sezon boyunca ekranda kalmayı başarmıştı.

Oyuncunun Türk ve yabancı hayranları yeni sezonda Akın Akınözü’nü Tuzak isimli yeni dizi projesinde izleyeceklerini öğrenmiş ve sosyal medya hesabından coşkulu bir yanıt verilmişti. Dizi projesi merak içerisinde beklenmiş ve TV8 ekranlarında yayın hayatına başlamıştı. Bu sayede Akın Akınözü'nün popülerliği tekrardan tavan yaptı ve ünlü ismin Bensu Soral ile partnerliği çok beğenildi. Tuzak dizisinde Umut karakteri ile performans sergileyen ünlü oyuncu ekranların aranan yüzleri arasında yer alıyor.

Dizinin düşük oranları alması sebebiyle bir süre önce projenin 13. bölümde final yaparak yayın hayatına sonlandıracağı söylentileri ortaya atılmıştı. Fakat ünlü televizyoncu ve sonucu Acun Ilıcalı ise sosyal medya hesabından konu hakkında bir açıklama yapmış ve dizinin devam edeceğini duyurmuştu. Acun Ilıcalı tarafından yapılan bu açıklama sonrasında ünlü oyuncu Akın Akınözü hayranlarının içine de su serpilmiş oldu. En popüler erkek oyuncular listesinde ise 1. sırada yer alan genç isim bu sonuç ile Kardeşlerim dizisinin genç oyuncusu olan Onur Seyit Yaran’ı tahtından indirmeyi başardı. Dizinin yayınlandığı hafta birincilik koltuğunu kapan Akın Akınözü haftalardır yerini koruyor.

En yakın rakibi olan Halil İbrahim Ceyhan'a da büyük bir fark atan Akın Akınözü popülerliğini korumasıyla adından söz ettiriyor. 30 Kasım 6 Aralık haftasında gerçekleşen ölçümlere göre Akın Akınözü hakkında 89.200 paylaşım yapıldı. Halil İbrahim Ceyhan son haftada 3. sıraya geriledi ve Alp Navruz ise bu listede hızlı bir çıkışa imza attı.

Ünlü oyuncu Alp Navruz TRT 1'de yayınlanan Yürek Çıkmazı isim televizyon dizisi projesindeki oyunculuğu ile çok beğenildi ve tabloya üst sıralardan bir girişe imza attı. Akın Akınözü'nün yayınlanan söz konusu tabloda en yakın rakibi olmayı başaran Alp Navruz sonraki haftalarda elde edeceği sonuç ile merak ediliyor. Yine de iki oyuncu arasındaki fark bir hayli fazla ve Alp Nevruz hafta boyunca yalnızca 48.000 paylaşım olarak gündemde yer aldı.

Emanet dizisi oyuncusu Halil İbrahim Ceyhan ise listede 3. sırada yer alırken 46.300 paylaşım ile adından söz ettirdi. Tabloda bulunan diğer isimler ise sırasıyla Aytaç Şaşmaz, Mert Ramazan Demir, Engin Altan Düzyatan, Recep Usta, Bilal Yiğit Koçak ve Haktan Zavlak oldu.