Gökçe Bahadır ile Selahattin Paşalı Ömer dizisinde Partner Oldu! Yaş Farkı Sorun Yaratır Mı?

2013 yılında yayınlanan ve İsrail yapımı olan Shitsel isimli dizi projesinin yerli versiyonu Ömer olacak ve projede Gökçe Bahadır ile Selahattin Paşalı isimli iki başarılı oyuncu başrolü paylaşacak. Söz konusu dizi projesinin Netflix'te yayınlanması ardından dizi, büyük beğeni toplamış ve geniş kitlelere ulaşmıştı. Projenin ön hazırlıkları devam ederken oyuncu kadrosu titiz bir çalışma sürdürüyor. Gökçe Bahadır ile Selahattin Paşalı ikilisinin başrolde yer alacak olması televizyon izleyicilerinin ilgisini çekti ve bu karar onları şaşkınlığa uğrattı. Dizi projesinde Ömer isimli bir müezzin kendisinden yaşları büyük bir kadına aşık olacak ve bu müezzinin hayat hikayesi anlatılacak. Gökçe Bahadır ile Selahattin Paşalı ikilisinin bu hikayede partnerlik yapması seyirci grubu için ilginç bir durum oldu ve yaşanacak olan gelişmeler merak edildi.

1990 senesinde dünyaya gelen Selahattin Paşalı 31 yaşında ve 1981 doğumlu olan Gökçe Bahadır ise 41 yaşında. Aralarında 9 yaş fark olan iki oyuncu Ömer isimli dizide partner olacak ve birlikte oyunculuk performansı sergileyecek. Daha önce de sıklıkla gerçek hayatta da aralarında yaş farkı olan ünlü isimler ve vatandaşlar bu tür birliktelikleri ile gündemde yer alıyordu. Selahattin Paşalı ile Gökçe Bahadır ikilisi Ömer dizisinde partner olacak ve bu durum izleyicilere biraz farklı gelecek. Diğer taraftan çok geniş bir seyirci kitlesi tarafından hikayenin destekleneceği düşünülüyor. Ancak toplumsal olarak genç erkek ile olgun kadın ilişkilerine yönelik olarak durumlar kolay bir şekilde kabul edilmiyor. Bu sebeple Ömer dizisinde rol alacak olan iki başarılı oyuncunun partnerliğine alışmak seyirci grubu için zaman alabilir. Diğer taraftan sosyal medyada bu durum hakkında büyük bir linç kampanyasının çıkması da olası bir durum olarak düşünülüyor. Ömer dizisi oyuncuları kimdir, Ömer dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?

Ömer dizisini yakın zaman içinde çekimlerim başlayacak ve müezzin olan bir adamın kendisinden yaşça büyük bir kadına duyduğu ilgi ailesi ile ilişkisi ve toplumun değişiminin ne kadar hızlı yaşandığı anlatılacak. Seyirci grubunu çok etkileyecek olan dizi hakkında ünlü oyuncu Selahattin Paşalı bir röportaj vermiş ve bu dizinin heyecan verici olduğunu anlatmıştı. İsrail yapımı olan bir projenin uyarlaması olarak yayınlanacak olan Ömer dizisinin kendisi adına heyecan verici bir deneyim olacağını belirten ünlü oyuncu bunun gerçekten enteresan bir yol olduğunu söyledi. Rol için bir hazırlık yapacağını belirten Selahattin Paşalı camiye gittiğini ve camiden çok uzak bir tip olmadığında söyledi. Camide çocukluk döneminde çok vakit geçirdiğini belirten genç isim şimdi de biraz o atmosfere girmek amacıyla camiye gittiğini ve hikayenin müezzinin bir dönüşüm hikayesini anlatacağını söyledi. Projenin iyi niyetli bir işi olduğunu ve ucunda insanlara iyi geleceğini belirten Selahattin Paşalı, bu dizinin insanları birleştiren bir iş olmaya yönelik olacağını açıkladı.