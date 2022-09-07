Akın Akınözü ile Bensu Soral’ı Buluşturan Tuzak Dizisi Çekimleri Başladı!

Tuzak isimli televizyon dizisi projesi sezonun en iddialı yapımlarından birisi olmaya aday gösterildi ve dizinin oyuncu kadrosunda bulunan ünlü isimler dikkat çekti. Bu sezonda tv8'in 3 projesinden biri olarak kadrosunu tamamlayan proje hazırlıklarına devam ediyor. Dizinin hikayesi hakkında detaylar yavaş yavaş açıklanırken başrol erkek oyuncusunun Akın Akınözü olması ise dizi hakkında dikkat çeken bir gelişme olarak yorumlanmıştı.

Ünlü oyuncu Akın Akınözü oyunculuk kariyerinde Hercai dizisi ile büyük bir çıkış yakalamış ve bu dizi sayesinde genç kitlelere hitap etmeye başlamıştı. Daha sonra geçtiğimiz sezonda Kaderimin Oyunu isimli televizyon dizisi projesiyle ekranlarda yer alan ünlü oyuncu Akın Akınözü bu diziyle Hercai kadar başarı sağlayamasa da izleyici kitlesinden beğeni toplamıştı. -Ünlü oyuncunun hayranları Kaderimin Oyunu dizisinin final yapmasın sonrasında ünlü ismi yeni bir dizide görecek olmalarının heyecanını yaşadı ve dizi hakkında detaylar merak konusu oldu.

Söz konusu dizi Tuzak isimli televizyon dizisi projesi hakkında en çok merak edilen konu ise ünlü oyuncu Akın Akınözü'nün partnerinin kim olacağı idi. Seyirci kitlesi Tuzak dizisinde Akın Akınözü'nün partnerinin kim olacağı hakkında araştırmalar yapmış ve açıklanacak olan sonuç merak içerisinde beklenilmişti. Daha sonra sevilen oyuncu Bensu Soral hakkında söylentiler yoğunluk kazanmış ve Akın Akınözü hayranları bu karara çok sevinmişti. Sosyal medya hesabı üzerinden Tuzak dizisinin fotoğrafını paylaşan güzel oyuncu Bensu Soral, diziden kendisine gelen teklifi kabul ettiğini duyurdu ve bu haber ile hayranlarını mutlu etti.

Özellikle 1. etapta Tuzak dizisi oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekiyor ve başrol oyuncuları ile beğeni topluyordu. Başrolde yer alan başarılı ve popüler olan iki ünlü oyuncu dizinin popülerliğine popülerlik kattı ve seyirci kitlesi proje hakkında detayları araştırdı.

Dizi çekimlerinin bir süre önce başladığı hakkında güzel haber ise duyuruldu ve seyirci kitlesi bu bilgi karşısında büyük bir mutluluk yaşadı. Kısa bir süre içerisinde dizi çekimlerinin başlaması ardından projenin ekranlarda yayınlanacağı tahmin ediliyor. Fabrika Yapım ve Acun Medya tarafından ortak olarak hazırlanan tuzak dizisinin yönetmenliği ise Aytaç çiçek tarafından gerçekleştirilecek. Eylem Canpolat ise Tuzak dizisinin senaryosunu yazan isim olarak seyirci karşısına çıkacak. Bugüne kadar pek çok başarılı ve ses getiren işe imza atan Eylem Canpolat, Tuzak dizisinin senaristi olarak hayranları karşısına çıkacak. Dizi hakkında elde edilen kulis bilgilerine göre Tuzak dizisinde çok başarılı bir hikaye olacak. Peki Tuzak dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir, Tuzak dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?

Bensu Soral ve Akın Akınözü'nün yanı sıra usta oyuncu Talat Bulut da Tuzak dizisinin oyuncu kadrosunda yer alarak oyunculuk performansı sergileyecek. Bunun yanı sıra kısa süre içerisinde yayın hayatına başlayacak olan Tuzak dizisinin kadrosunda ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu'nun da bulunacağı yönünde bilgiler paylaşıldı ve bu bilgi karşısında Rıza Kocaoğlu'nun hayranları büyük bir mutluluk yaşadı. Bunun yanı sıra İlayda Çevik, Naz Göktan, Yağız Can Konyalı, Emir Benderlioğlu, Onur Durmaz, İbrahim Şahin, Eylül Su Kapan ve Gamze Sümer Atay da Tuzak dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler arasında bulunuyor.