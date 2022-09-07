70.000 TL'ye Kadar Borcu Olanlara Müjde: 4 Banka Birleşti ve Borçlarınızı Kapatmak İçin Nakit Veriyor

70000 TL'ye kadar bankalara borcu olan vatandaşlar için başlatılan yeni nakit kampanyasında 24 ay vadeli kredi kullanacak olan kişilere hızlı bir şekilde aynı gün içinde ödemeler yapılabileceği yeni bir kredi haberi paylaşıldı. 70000 TL'ye kadar 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada 3 ayı ertelemeli olmak kaydı ile birlikte sizlere ihtiyaç kredisi verilmektedir. 70000 TL'ye kadar 24 ay vadeli kredi kullanmak isteyen vatandaşlar bankalara giderek kimlik ve gelir, belgeleriyle birlikte başvuru yapması gerekmektedir.

Garanti Bankası'ndan 70000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi borç kapatma kredisi başvurusu

Garanti Bankası, son zamanlarda yapmış oldukları düşük faiz oranları ile birlikte vermiş olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyalarında 70000 TL'ye kadar kredi imkanından faydalanacak olan vatandaşlar için 36 ay vadeli kredi vereceğini açıkladı. Garanti Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 36 ay vadeli kredileri almak istiyorlarsa, 50000 TL'ye kadar işlem yapması gerekiyor. 70000 TL kredi kullanmanız durumunda güncel olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı da kapatarak, aynı gün içinde destek ödemelerinden faydalanabilirsiniz. başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişiler, düşük faiz oranlarıyla birlikte kullanabilecekleri bu kampanyalardan faydalanmak istiyorlarsa, şubelere giderken kimlik ve gelir belgesiyle birlikte borçları olduğu bankalardaki borç kapatma limitlerinde banka bireysel müşteri temsilcisine vermesi gerekiyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'tan düşük faizli borç kapatma kredisi başladı!

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, düşük faiz oranları ile birlikte kullanmış oldukları İhtiyaç Kredisi kampanyasında, başvurularını gerçekleştirmeleri ile birlikte aynı gün içinde işlemlerini yaparak hızlı bir şekilde kredi imkanından faydalanmalarına olanak sağlamaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, yapmış oldukları bu kampanyalarda ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere 3 ay ertelemeli olarak 70000 TL kredi imkanı sağlamaktadır. En yakın banka şubesine giderek de işlemlerini sağlayacakları bu kredi kampanyalarından faydalanmak isteyen kişilere 36 ay vadeye kadar kredi imkanı verilmektedir. En yakın banka şubesine giderek dış işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalardan faydalanacak olan kişilere borç kapatma kredisi adında verilecek olan tüm kredilerde en düşük faiz oranlarından yararlanma imkanı sizlere sunulmaktadır.