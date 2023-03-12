Aile Dizisinde Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ Çok Doğal Davranıyor

Muhteşem bir hikaye kurgusuna sahip olan Aile isimli yeni dizinin senaryosu Hakan Bonomo tarafından kaleme alınmıştı. Seyirci grubunda çok farklı bir atmosfer yaratan dizi projesi alışılmış dışında bir hikayeyi ekranlara taşıdı. Bunun yanı sıra Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ arasındaki uyum ve enerji de diziyi öne çıkaran bir nokta oldu.

İki ünlü oyuncunun birbirlerine bakışları seyirci grubunu çok etkiledi ve ünlü isimlerin ekran uyumlarının yüksek olduğu düşünüldü. Diğer taraftan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ tarafından sergilenen güçlü oyunculuk performansı da izleyici grubunu kendisine çeken hikayede sıklıkla konuşuldu. Serenay Sarıkaya da güçlü bir oyunculuk performansı sergiliyor ancak partneri bu durumu seyircilere daha belirgin bir şekilde hissettirebiliyor.

Başrol oyuncularının Aile dizisinde farklı olması durumunda dizi bu kadar ilgi görmeyebilirdi ancak oyuncu seçimi çok başarılı bir şekilde gerçekleşti. Seyirci grubu dizi hikayesi yerine Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'yı ekranda görmekten çok hoşlanıyor. İki ünlü oyuncu oldukça doğal bir şekilde performans sergiledi ve ilk bölümden sanki kamera yokmuş gibi davrandı.

Devin ve Aslan sahnelerinde hayatın akışında yaşanan bir durum sergileniyor ve izleyici grubu da bu gerçekliğe şahitlik yapıyor. Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya dizi projesinde normal bir zamanda normal bir şey yapıyormuş gibi davranıyor ve abartısız bir şekilde ekranlarda yer alıyor. Yaşanan durumlar bir dizi sahnesi yerine gerçek hayatta meydana gelen olayların gizli kamera ile çekildiğini düşündürtüyor.

Aile dizisi bir proje olmasa bile pek çok izleyici grubu Kıvanç ile Serenay'ın gerçek hayatta da aynen bu şekilde olabileceğini düşünüyor ve bu durum diziye karşı gösterilen ilgiyi arttırıyor. Bu yönüyle söz konusu dizi projesi milyonları ekrana topluyor.