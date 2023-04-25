Aile Dizisinde Aslan Karakteri Seyircilere Keyif Yaşatıyor

Son haftalarda gerilimin tırmandığı Aile dizisi Ay Yapım imzalı olarak Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Dizide hikaye giderek derinleşiyor ve proje dikkat çekiyor. Aile dizisinin yayınlanacak olan yeni bölümünden ön izleme sahnesi bize hayranları ile buluştu projenin yayınlanan sahnesinde senaryoda tırmanan gerginliğin ipuçları da görüldü. Bu hafta gerilim artış gösterecek ve çok heyecanlı olaylar Aile isimli dizi projesinde sergilenecek. Projenin yeni bölümü merak içerisinde bekleniyor ve ön izleme sahnesi izleyici grubunu heyecanlandırıyor. Serhat ile karşı karşıya gelecek olan Aslan çok sinirli bir şekilde davranacak. Aileden daha önemli bir konunun olup olmadığını Serhat'a soran Aslan kurmuş olduğu bu cümle ile oldukça dikkat çekti.

Ferhat ile Aslan arasında geçecek olan sahne özellikle ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un hayranları için önemli bir yer kaplıyor. Etkileyici bir oyunculuk performansı ortaya koyacak olan Kıvanç Tatlıtuğ seyirci kitlesine ve Aile dizisinin hayranlarına yeni duygular yaşatacak. Projenin yeni bölümünde özellikle Aslan Devin’in balık tutmasından bile rahatsız olduğu ve onun bir sinek bile öldüremediği sözleriyle kadından söz ettirecek.

Bir Netflik filminde de ilgi çekici bir karakter ile hayranları karşısına çıkan Kıvanç Tatlıtuğ Boğa Boğa isimli filmde rol aldı. Bu filmin yanı sıra her yeni haftada Aile dizisinin yeni bölümü ile de dikkat çeken oyuncu, keskin ve sert tavırları ile seyirci grubunun seyir zevkine arttırıyor. Pek çok izleyici grubu Kıvanç Tatlıtuğ tarafından sergilenen performansı takdir ediyor ve oyuncunun oynamadığını ve resmen yaşadığını yazıyor.

Senaryosu Hakan Bonoma tarafından yazılan Aile dizisinin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız yer alıyor. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ gibi iki başarılı ismin başrolde yer aldığı projede Canan Ergüder, Nejat İşler, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ushan Çakır, Ecem Simge Yurdatapan, Mert Denizmen, Nur Sürer Emel Göksu ve Levent Ülgen de performans sergiliyor.