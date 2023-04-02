EGO Dizisinde Sibel Nikah Masasından Kalkıyor!

EGO isimli dizi, Fox TV ekranlarında pazar akşamlarında izleyici ile buluşuyor. 2 Nisan tarihinde 7. yeni bölümünü ekranlara taşıyacak olan dizi, geniş bir hayran kitlesine sahip olarak yayın hayatına devam ediyor. Projenin bu kadar çok ilgi toplamasında oyuncu kadrosunun öneminin ise fazla olduğu düşünülüyor. Melisa Aslı Pamuk ve Alperen Duymaz gibi iki ünlü ismi başrolde performans sergilemesi EGO dizisini öne çıkaran bir durum olarak yorumlanıyor. İki başrol oyuncusu çok etkili bir uyum sergiliyor ve izleyenleri kendisine çekiyor. Reyting oranlarında da dikkat çekici sonuçlar elde eden proje yeni bölümü ile merak konusu oldu.

Fox TV ekranlarında izleyiciyle buluşan dizi televizyon ekranlarının en sevilen projelerinden birisi olarak yayın hayatına devam ediyor. Yeni bölümden gelen fragman ile seyirci grubunun heyecanını yükselten EGO dizisinde Sibel ile Erhan arasında gelişen olaylar magazin gündemine bomba gibi düştü.

Dizinin yeni bölümünde Sibel karakterinin nikah masasından kalkacağı öğrenildi ve bu durumun her şeyi değiştireceği düşünüldü. Nikah masasına oturmak üzere olan Sibel Elif'in bebeğinin babasının Erhan olduğunu öğrenecek. Öğrendikleri bilgiler karşısında Erhan'a gerçeği söyleyip söylememek konusunda büyük bir tereddüt yaşayacak ve ne yapacağını bilemez bir hal alacak. Bu durumun gerçeğinin ağırlığı altında ezilen Sibel çareyi nikah masasından kalkmakta bulacak. Erhan ise Sibel’in bu hareketi karşısında allak bullak olacak ve bu kararının sebebini öğrenmeye çalışacak. Sibel artık Erhan ile bir geleceği olmadığını düşünecek ve hayatı hakkında çok kritik bir karar vererek dikkatleri üzerinde toplayacak.

Ameliyat masasına yatacak olan Sibel anne olma ihtimalini de sonsuza kadar unutmayı seçecek. Diğer taraftan Erhan Sibel'den vazgeçmeye niyetli olmayacak ve onu tekrardan nikah masasına oturmak için elinden gelen her şeyi yapmayı tercih edecek.