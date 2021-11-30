Ahsen Eroğlu'ndan Tiyatro Kararı

Ay Yapım imzalı olarak Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Menajerimi Ara isimli televizyon dizisi projesinde Dicle Ertem karakterine hayat veren ünlü oyuncu Ahsen Eroğlu beğeni toplamayı başarmıştı. Sergilemiş olduğu oyunculuk performansı ile gönüllerde taht kuran yetenekli isim, Dicle Ertem karakterini canlandırmış ve geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Menajerimi Ara isimli projenin final yapması ardından ise bu defa farklı bir karar alan ünlü oyuncu merak konusu oldu. Tekrardan ekranlarda yer almak yerine tiyatro sahnesinde sevenleri ile buluşmaya karar veren ünlü oyuncu Ahsen Eroğlu, merak içerisinde takip edilmeye devam ediyor.

2021-2022 sezonuna kültleşen oyunları ile beraber birbirinden farklı yeni oyunları ile hızlı bir giriş yapan DasDas beğeni ile takip ediliyor. Geçtiğimiz ay Naz Çağan Irmak'ın Juliet'e ve Deniz Can Aktaş'ın da Romeo ‘ya hayat verdiği Romeo ile Juliet’in prömiyerini yapan DasDas bu defa ise Şebnem İşigüzel’in aynı isimli romanından uyarlanan Ağaçtaki Kız isimli oyunun prömiyerini hazırlanmakta.

Oyunun başrolünde ise genç isim Ahsen Eroğlu'nun bulunması coşku ile karşılandı. Menajerimi Ara dizisindeki rol arkadaşı olan Deniz Can Aktaş gibi hayranları ile sahnede buluşmayı tercih eden ünlü oyuncu Ahsen Eroğlu almış olduğu bu karar ile dikkatleri üzerine çekti. Genç isim Ahsen Eroğlu'na Ağaçtaki Kız isimli oyunda Tunahan Çilingir eşlik etmekte.

Sosyal medya hesabından da konu hakkında bir paylaşım yapan yetenekli oyuncu Ahsen Eroğlu hayranlarından çok sayıda yorum aldı ve dikkatleri üzerine çekti. Ünlü ismin sevenleri yapmış olduğu yorumlarda oyuncuyu çok özlediklerini yazdı ve oyunun sahneleneceği günü beklediklerini belirtti.

Oyuncu, “Ben iyiyim” notu ile bir fotoğraf paylaştı ve paylaşılan fotoğrafın altında çok sayıda yorum da geldi. 11 ve 27 Aralık akşamlarında 20.30’da tiyatro severler ile buluşacak olan Ağaçtaki Kız heyecan içerisinde bekleniyor.