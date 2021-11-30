Üç Kuruş Dizisinde Ters Köşe Yapıldı

Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Üç Kuruş isimli televizyon dizisi projesi Ay Yapım imzalı olarak yayınlanıyor. Kartal ile Bahar'ın düğünü dün akşam yayınlanan yeni bölüme damgasını vurdu ve yaşanacak olan yeni gelişmeler de merak edildi. Diğer taraftan izleyici kitlesinin bölüm sonunda gülmeyi beklerken ağlaması ise beklenmeyen bir durum olarak görüldü.

Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde Bahar karakteri babasından intikam almak istemiş ve bunun için Kartal’ın da önerisi ile evlenme teklifini kabul etmişti. Ancak bu durum sahte bir evlilik olacaktı ve önceki bölümde ikili nikah kıymıştı. Olay örgüsünde göre Bahar ile Kartal’ın bu hafta da düğün yapması gerekiyordu ve sadık izleyici kitlesi muhteşem bir roman düğünü beklemekteydi.

Roman düğününün yanı sıra Bahar'ın babası olan Nedim'in çıldırmış yüzünü görmeyi de iple çeken seyirci kitlesi karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Üç Kuruş dizisinin senaristleri seyirci kitlesine ters köşe yaptırdı ve dizi hayranları yeni bölümde eğlenmek yerine kendilerini ağlarken buldu.

Dizi hayranlarını duygulandıran sahnede ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu tarafından hayat verilen Kartal’ın kardeşini arama sahnesi geceye damga vurdu. Kartal karakteri kardeşini gördüğünü sandı ve gözyaşları içerisinde kardeşi Ferhan’ı aramaya başladı. Daha sonra ise kendini ikna etmeye çalışan Kartal, “sen öldün” sözleriyle sevenlerini duygulandırdı.

Söz konusu sahnede ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu’nun yanında Ekin Koç tarafından hayat verilen Efe de bulunmaktaydı. İkili aslında birbirlerine düşman olsalar da anlatılan bu sahnede yakınlaşmaya başladı. Kartal gözyaşları içerisinde kardeşini aramaya başladı ve Efe de Kartal2ı teselli etmek ile uğraştı. Diğer taraftan seyirci kitlesi Uras Kaygılaroğlu'nun bu duygusal sahnede sergilediği performans sebebiyle şapka çıkardı. Sosyal medyada da ünlü oyuncunun performansı konuşuldu ve beğeni dolu yorumlar yazıldı.