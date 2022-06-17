“Ah Nerede” Yeşilçam Uyarlaması Olarak Geliyor Ama Bir Sorun Var

Başrollerinde Türk sinemasının en başarılı isimleri Tarık Akan ile Gülşen Bubikoğlu'nun yer aldığı ve bir Yeşilçam klasığı olarak bilinen Ah Nerede filmi uyarlama olarak seyirci kitlesi ile buluşacak. Söz konusu filmin aynı isimle uyarlaması olan dizi kısa süre içerisinde Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Sosyal medya hesaplarında söz konusu proje hakkında çok sayıda paylaşım gerçekleşti ve dizi yapılan tanıtımlar ile de ilgi topladı. Diğer taraftan filmin modern versiyonu Ah Nerede dizisinin sırtındaki yükün de çok büyük olduğu yönünde yorumlar yapıldı.

Filmin başrollerinde Türk sinemasının en ilgi çeken iki ismi Tarık Akan ile Gülşen Bubikoğlu yer alıyordu. Diğer taraftan iki sevilen isme Adile Naşit, Hulusi Kentmen ve Halit Akçatepe gibi birbirinden başarılı isimler de eşlik ediyordu. Film 1975 yapımı olarak izleyici ile buluşmuştu ve filmin uyarlaması ise kısa süre içerisinde Star TV ekranlarında yayınlanacak. Projenin başrollerinde Nil Keser ve Oktay Çubuk gibi iki genç isim yer alırken dizinin tanıtımları da bir süre önce yayınlanmaya başlamıştı.

Dizinin yayınlanan tanıtımları hakkında bazı yorumlarda bulunuldu ve dizinin büyük bir yük taşıdığı düşünüldü. Söz konusu projenin diğer dizilere göre büyük bir dezavantajının olduğu da biliniyor ve bu duruma sebep olarak diziye karşı beklentilerin oldukça yüksek olduğu ifade edildi. Filmin orijinalinde başrol oyuncuları ile film çok seviliyordu ve çok ciddi performanslar sergileniyordu. Star TV'de yayınlanacak olan diziden de bu sebeple beklentiler çok yüksek fakat bu beklentileri karşılamak ise zor bir durum.

Projenin yayınlanan tanıtımları sonrasında seyirci kitlesi de hayal kırıklığına uğradıklarına dair bazı yorumlar paylaştı. Ah Nerede dizisinin yeni tanıtımını izlediğini ifade eden bir oyuncu izledikleri karşısında üzüldüğünü ve dizinin vadinin bulunmadığını ifade etti. Tanıtımda görülen oyunculuk performanslarının da yetersiz olduğunu ifade eden seyirci sert, bir yorumda bulunarak dikkat çekti.