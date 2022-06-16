Ağız Sulandıran Kuzu Kebabı ve Tandır Şiş Tarifi

İlkel fırınlar icat edildi, tandır kuruldu, sığırlar geliştirildi, koyun, koyun ve sığır yetiştirildi ve yiyecek ve gıda kaynağı olarak kullanıldı. Izgara kuzu çeşitleri çoğalmış ve dünden bugüne tüketilmektedir. Kuzu eti yumuşak olduğu ve dana etinin sindirimi daha kolay olduğu için tercih edilir. Türkiye mangal konusunda oldukça zengin bir ülkedir ve pek çok kuzu şiş çeşidi vardır.

• Saç Kuzu Kebabı

• Fırında Kuzu Kebabı,

• Bamyalı Kuzu Kebabı,

• Ayvalı Kuzu Kebabı,

• Osmanlı Kuzu Kebabı,

• Avcı usulü Kuzu Kebabı,

• Baharatlı Kuzu Kebabı,

• Kuzu Tandır kebabı,

• Sebzeli kuzu kebabı

• Fas kuzu kebabı,

Kuzu Kebabı Malzemeler

Bir kilo kuzu budu kemiği ve doğranmış, yağı alınmış,

• 400 gr dana eti,

• 2 yemek kaşığı limon suyu,

• 150 gr zeytinyağı veya Ayçiçek yağı,

• 1 tatlı kaşığı tarçın,

• 6 dış sarımsak,

• Yarım demet maydanoz,

• 1 tatlı kaşığı pul biber,

• 1 tatlı kaşığı tuz,

• 1 tatlı kaşığı karabiber,

Hazırlanışı

Kuzu kuşbaşı doğrayıp Dana eti Yağı derin bir kaba alıp limonla karıştırdık, zeytin suyu, tarçın, kıyılmış maydanoz, ezilmiş sarımsak, acı biber, tuz ve karabiber ile oda sıcaklığında 4 saat bekletin. Delikli bir fıçıya sakladığımız eti alın ve suyunun altını örtmesine izin verin. Daha sonra içlerindeki yağa göre bir veya iki adet kuzu eti şişlerin üzerine diziyoruz ve üzerini folyo ile kapattığımız ızgaraya yerleştirip 15 dakika pişiriyoruz. Etleri şişten çıkarıp pilav veya bulgurla servis edebiliriz.

Tandır Kuzu Şiş



• 1 kg kemiksiz ve hafif yağlı kuzu but

• Yarım su bardağı sıvı yağ,

• Çay kaşığı kekik.

• Bir çay kaşığı tuz,

• Bir bardak sudur.

Hazırlanışı

Bir kapta sıvı yağ ve kekiği karıştırın, eti bu sosa batırın ve bir gece dinlendirin. Eti düdüklü tencereye alıp suyunu ilave edin. Düdüklü tencereden buhar çıkınca kısık ateşte yaklaşık bir buçuk saat bekletin Düdüklü tencereden buhar çıktıktan sonra teflon tavada eti biraz açıp üzeri kızarana kadar biraz yağ ekleyelim. Evde rahatlıkla yapabileceğimiz tandırı isteğe göre pilav veya közlenmiş sebzelerle servis edin.