Emekli Maaşı Nasıl Yüksekten Bağlanır? Nasıl ve Ne Zaman Dilekçe Verilmeli?

Sigortası 2000 yılından itibaren yatmaya başlayanların son 5 yıllarına dikkat etmeleri gerekiyor.

Emekli dilekçesini belirli tarihlerde vermek bile emekli maaşının yüksek bağlanması noktasında etkili oluyor. Buna göre emekli maaşı dilekçesi ne zaman verilmeli ve prim hesaplaması nasıl yapılmalı gibi birçok sorunun cevabı milyonları ilgilendiriyor.

Emekli olduktan sonra az maaşa yetinmek istemeyen kişiler emekli aylığını yükseltmenin avantajlı yollarını arıyor. Son yıllarda alınan maaşının yüksekten yatması ve dilekçe zamanı püf noktalarına dikkat etmek emekli maaşını yüksekten bağlatabilmeyi sağlıyor.

Emekli Maaşı Nasıl Yüksek Bağlanır?

Emeklilik yaşı yaklaştıkça büyük bir heyecan saran binlerce insanın ne kadar emekli maaşı alabileceği detay en çok merak edilenler arasında yer alıyor. 2000 öncesi ve sonrası olmakla birlikte değişen mevduat emekli olacak vatandaşın birçok konuda kafa karışıklığını beraberinde getiriyor. Örneğin 2000 öncesinde emekli maaşı bağlanırken belirleyici kriterler düşük ücretle çalışan işçinin son 5 yıldaki aldığı maaş rakamı oluyordu. Değişen kurallar çerçevesinde artık SGK girişinin olduğu tarihten itibaren tüm çalışma süresi boyunca alınan maaşın ortalaması baz alınarak maaş bağlanıyor.

Emekli maaşının yüksek düzeyde olması için çalışma esnasında maaşının yüksek tutardan bordroya yansıtılmış olması gerekiyor. Birçok kişi maaşını bordroda eksik gösterilmesi koşulunu kabul ederek yüksek maaş alsa bile emeklilik döneminde düşük maaş almakla yetinebiliyor.

SSK’lılar BAĞ-KUR’dan Daha Avantajlı

Prim günü doldurmayı bekleyen BAĞ-KUR’lular, yüksek emekli maaşı alabilmek için sigorta kayıtlarını SSK üzerinden devam ettirebilirler. Bu sayede daha erken emekli olama avantajını hem de yüksek miktarda maaş alabilme avantajını yakalayabilirler.

SSK’lılar 5975 prim günü ve yaş koşulunu yerine getirdikten sonra emekli olurken, Bu koşul Bağ kurlularda 9000 bin prim gününe tekabül ediyor. SSK aracılığıyla emekli olabilmek için son 7 yılın prim günleri kapsamında SSK primlerinin daha çok olması gerekiyor. Geriye dönük 1261 günlük prim günü SSK kapsamında ise kişiler SGK emeklisi olarak aylığa bağlanırlar. Bu şekilde son 7 yılın hesaplaması yapılırken, sene olarak değil prim günü olarak baz alınmalıdır.

Emeklilik Dilekçesi Ne Zaman Verilirse Avantaj Sağlar?

Emekli aylığının miktarını etkileyecek unsurlar arasında emeklilik dilekçesinin veriliş tarihi de bulunuyor. Yılsonuna denk gelen dilekçe dönemlerinde Aralık ve Ocak aylarında harekete geçilmesi gerekiyor. Her yıl ocak ve temmuz aylarında emekli maaşlarına gelen zam oranı enflasyon oranı hakkında da ipucu veriyor. Bu doğrultuda gayri safi yurtiçi hasıla oranının yüksek beklenildiği yılarda Ocak ayında dilekçe vermek her zaman avantajlı olmayı sağlar.

Geçtiğimiz yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere toplamda Yüzde 17,51 oranında zam gerçekleştirildi. Enflasyon verilerinin yılın son aylarında yükselişe geçmesi ile birlikte güncelleme katsayısının 39A ulaşması 2021 yılı emekli maaşı dilekçesini Ocak ayında verenlerin bu işten daha avantajlı çıkmalarını sağlamıştır.

Çalıştıkça Emekli Maaşı Neden Düşüyor?

Emeklilikte yaşa takılanlar birçok konuda mağdur olurken, çalışmaya devam etme zorunlulukları emekli aylıklarının miktarını düşürüyor. Bunun önüne geçmek isteyen binlerce kişi sigortasız çalışarak prim günü çokluğunun emekli maaşına olumsuz etki etmemesini sağlamayı amaçlıyor.

Çalıştıkça emekli maaşının düşmesi sorunu sadece asgari ücretli ve daha da altında çalışanları ilgilendiriyor. Çünkü yüksek maaşla çalışan kişilerin emekli prim günleri artsa da maaşları da aynı oranda artmaya devam ediyor. Çalışmak zorunda olan emekli adaylarının ödüllendirilmek yerine bu sistemle bir nevi cezalandırılmasının sonlanması amacıyla yeni kararların alınması gerektiği yetkililerin gündeminde yer alıyor.