Fox TV Dizisi Dokuz Oğuz Önemli Karar Aldı

Yeni bir asker dizisi olarak Fox TV ekranlarında yeni bölümlerini yayınlayarak seyirci karşısına çıkacak olan Dokuz Oğuz isimli dizi projesinin geniş bir izleyici kitlesine sahip olması bekleniyor ve dizi ekranlarda yayınlanmak için son hazırlıklarını sürdürüyor. Yasemin Allen'ın Kubilay Aka ve Deniz Işın’ın başrollerde performans sergilediği söz konusu televizyon dizisi projesi seyirci grubuna bir asker hikayesi olarak farklı bir heyecan yaşatacak ve oldukça ilgi çekici bir hikayeyi ekranlarda yayınlayacak.

Fox TV kanalında Savaşçı isimli televizyon dizisi projesi sezon boyunca yayın hayatına devam etmiş ve gönüllülere taht kurmuştu. Milyonlarca izleyici grubu Savaşçı dizisini çok sevmiş ve her hafta dizinin yeni bölümlerini merak içerisinde takip etmişti. Yeni dizi Dokuz Oğuz'un Savaşçı dizisinin yerini alması bekleniyor ve konu hakkında yaşanacak olan gelişmeler merak ediliyor. 2023 senesinde Dokuz Oğuz isimli dizi projesinin çok iyi bir çıkış yapma potansiyelinin bulunduğu da yapılan yorumlar arasında yer aldı. Dizi projesinde Karanlık lakaplı bir yüzbaşıya hayat verecek olan ünlü oyuncu Kubilay Aka fit bir asker karakterine Hayat verecek olması sebebiyle kilo vermek durumunda kaldı ve kendisine yeni bir düzen kurdu.

Ünlü oyuncu Kubilay Aka yeni haliyle dikkatleri üzerinde çekti ve dizi projesi ile magazin gündemin üst sıralarında yer aldı. Ünlü isim yeni dizisi için fazlalıklarından kurtuldu ve bir asker karakterine hayat vermeye başlayacak olması sebebiyle sıkı bir çalışmaya girdi. Ünlü isim çekimlerinin gerçekleşmesi adına Ankara'da bulunduklarını anlatırken Ankara'nın soğuk havasından da şikayet etmeyi ihmal etmedi. Bunun yanı sıra ünlü oyuncu Kubilay Aka, dizi çekimleri için Ankara'da bulunduğu sırada önemli bir detaydan da bahsederek dikkatleri üzerinde topladı.

Aksiyon dizileri daha önce genel olarak belirli mekanlarda çekiliyordu ve bu durum çekim ekiplerinin işini kolaylaştıran bir olay oluyordu. Fakat söz konusu dizi projesinde farklı bir uygulamaya geçilecek ve dizi farklı bir şekilde çekilerek ekranlarda yer alacak. Dokuz Oğuz isimli televizyon dizisi projesinde ekranda 9 kahraman askerin düşmanla mücadelesi anlatılacak ve dizi çekimleri Türkiye'nin pek çok noktasında gerçekleşecek.

Mekan seçimleri içinde hikayeye göre özel bir ilgi gösterileceği öğrenildi ve dizide bulunan oyuncu kadrosunun şehir şehir dolaşacağı açıklandı. Yaşanacak olan bu durumu kelimelere döken ünlü oyuncu Kubilay Aka Ankara'ya alıştığını ve 30 Aralık tarihine kadar Ankara'da olduklarını belirtti. Daha sonraki süreçte ise Bilecik, İstanbul ve Afyon gibi dağlık olan ve coğrafyanın izin verdiği yerlerde olacaklarını belirten ünlü oyuncu genel olarak tüm Türkiye'de çekim yapacaklarını açıklayarak dizi hakkında duyulan merakı arttırdı.

Ünlü oyuncu Kubilay Aka'nın sarf etmiş olduğu bu sözler Dokuz Oğuz isimli televizyon dizisi projesinin mekan ve hikaye zenginliği ile birlikte bulunulan bölgenin bazı coğrafi avantajlarını da seyirci kitlesine göstermesi bakımından önemli olarak görülüyor.