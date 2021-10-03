Afra Saraçoğlu Dizilere Ara Verdi! Yeni Bir Plan Var

Ekranların aranılan ismi başarılı oyuncu Afra Saraçoğlu, 2020 Fox TV ekranlarında seyirci karşısına çıkan Öğretmen isimli televizyon dizisi projesinde başrolde bulunmuştu. Yetenekli oyuncu daha sonra BluTV'nin dijital dizisi olan Yeşilçam'da da rol almış ve oyunculuk performansı ile dikkatleri üzerine çekmişti.

Kendisi gibi oyuncu olan Mert Yazıcıoğlu ile yaşadığı aşk ile magazin gündeminin üst sıralarında yer alan başarılı oyuncu Afra Saraçoğlu hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Kısa zaman içerisinde çalışmalara başlayacaklarını ifade eden ünlü isim Afra Saraçoğlu, çok yakın bir zamanda prömiyer de olacak dedi. Bu konu hakkında çok fazla bilgi vermek istemediğini açıklayan Saraçoğlu, içerikten bahsetmek istemediğini ve sürpriz olmasını dilediğini belirtti. İşte Afra Saraçoğlu ve sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nun yapmış olduğu açıklamalar ve konu hakkında detaylı bilgiler…

Sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile Deli Bayramı isimli sezonun açılış oyununu izlemeye gelen yetenekli isim Afra Saraçoğlu, önümüzdeki dönemde yalnızca rol alacağı tiyatro projesine odaklanmak istediğini aktardı. Bunun yanı sıra ünlü oyuncunun pek çok dizi teklifini reddettiği yönünde iddialar da öne sürüldü ve detaylar merak konusu oldu.

Bugüne kadar rol aldığı projeler ile beğeni toplayan ve adından söz ettirmeyi başaran genç oyuncu Afra Saraçoğlu, muhabirler ile sohbet ettiği sırada önemli açıklamalarda bulundu ve merak edilenleri anlattı. Tiyatro dışında farklı bir projesi olmadığını açıklayan Afra Saraçoğlu bu dönemde kafasının çok fazla karışmasını istemediğini de söyledi.

Bu oyunun ilk oyunu olacağını açıklayan ünlü isim, yapmış olduğu açıklamalar ile dikkat çekti. Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu da Aşk 101 isimli dizinin 3. sezonunun olmayacağı hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Bunun yanı sıra ikinci sezonu ilk sezona göre daha iyi bulduğunda söyleyen Mert Yazıcıoğlu, dizi hakkında düşüncelerini belirtti.