Çukur Oyuncuları Üç Kuruş’a Destek Çıktı!

4 sezondur yayın hayatına devam eden Çukur ismini başarılı dizi, Haziran ayında final yaparak televizyon macerasını sonlandırmıştı. Başarılı projede Cumali karakterini canlandıran ünlü isim, yeni projesi hakkında yapmış olduğu açıklamada Çukur dizisinin ekibi ile görüşmeyi sürdürdüğünü açıkladı.

Necip Memili isimli yetenekli oyuncu Fox TV ekranlarında Kanunsuz Topraklar isimli yeni başlayan dönem dizisi ile ekranlarda yer almaya devam ediyordu. Bıyıksız ve sakalsız yeni imajı ile dikkatleri üzerinde toplayan ünlü isim dizide Ali Gelik isimli kötü bir karakteri canlandırıyor. Diğer taraftan Çukur ekibi ile de bağlarını kopmadığını ve görüşmeye devam ettiklerini açıklayan Necip Memili, açıklamaları ile beğeni topladı.

Yetenekli oyuncu Ay Yapım imzalı olarak seyirci karşısına çıkacak olan Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş’un setine giderek destekte bulunduklarını belirtti. Ünlü isim, Çukur'daki oyuncu kadrosunun yeni oyuncular ile Üç Kuruş isimli yapımı çekmeye başladığı konusunu hatırlattı ve dizi setinin evinin çok yakınında bulunduğunu aktardı.

Memili, Çukur ekibi ile abi kardeş ilişkilerinin bulunduğunu ifade etti ve ev ziyaretlerinin olduğuna, dışarıda da buluştuklarını söyledi. Bunun yanı sıra Çukur ekibi ile top oynadıklarını, bir sürü şey yaptıklarını ve aradaki bağı kopartmadıklarını açıklayan oyuncu, o ekibin şimdi ise Üç Kuruş isimli diziyi çektiğini de söyledi. Arada sırada sete gittiğini ve kendi evinin çok yakınında bulunduklarını açıklayan ünlü oyuncu, kendisinin ve Aras Bulut İynemli'nin gittiğini de belirtti.

Yapılan açıklamalardan Aras Bulut İynemli isimli başarılı oyuncunun da Üç Kuruş isimli dizinin setine giderek ekibe destek verdiği de öğrenilmiş oldu. Ünlü oyuncu Necip Memili’nin Asya isminde bir kızı da bulunuyor. Evliliğinin de iyi gittiğini ve babalığın dünyanın en güzel şeylerden birisi olduğunu açıklayan ünlü isim özel hayatı ile ilgili de konuştu.