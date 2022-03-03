Adı Sevgi dizisi için geri sayım başladı! Adı Sevgi hangi gün yayınlanacak?

Adı Sevgi dizisinin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor? İşte detaylar…

Ekranların yeni dizisi Adı Sevgi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bir süredir tanıtım fragmanları yayınlanan dizi farklı konusu ile dikkat çekmeyi hedefliyor. Başrollerinde Gizem Güneş ve Yunus Emre Yıldırımer’in yer aldığı dizinin yapımcılığını Koliba Film üstleniyor. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Alparslan Çakırbeyli karakterini canlandıran Yunus Emre Yıldırımer’in ilk başrol deneyimi olacak. Aynı zamanda dizinin oyuncu kadrosundaki en popüler isim konumunda bulunuyor. Filiz Alpgezmen ve Murat Can Tura tarafından senaryo ise ülkemizin kanayan yaralarından birine parmak basıyor. Adı Sevgi dizisinin ne zaman yayınlanacağı sorusu ise merak konusu olmuştu.

Adı Sevgi reyting oranları

13 Mart Pazar akşamı ilk bölümüyle ekrana gelecek. Kanal D’de yayınlanan Yargı dizisinin karşısına çıkacak olan Adı Sevgi dizisinin reyting sıralamasında kaçıncı olacağı ise merak ediliyor. Süper Lig maçlarının hafta sonu oynanmasından dolayı dizilerin düşük reyting oranlarında kaldığı biliniyor. Özellikle Pazar akşamları spor programlarının öne çıktığı görülüyor. Adı Sevgi dizisinin reyting oranlarının düşük olması halinde erken final kararı alınabilir. Yunus Emre Yıldırımer’in hayranları ise farklı bir günde yayınlanması gerektiğini savunuyor. Sosyal medya üzerinden oyunculara destek mesajları gönderen hayranlar, yayın gününün değiştirilmesi yönünde baskı uyguluyor.

Adı Sevgi dizisinin konusu

Adı Sevgi dizisinin konusu ise bugüne kadar ele alınmamış bir gündem maddesi etrafında şekilleniyor. Ülkemizin kanayan yaralarından çocuk gelinleri konusunu merkeze alan dizi, idealist ve başarılı bir öğretmenin hayatını işliyor. Diziye de adını veren Sevgi öğretmenin, fedakarlıkla yoğrulmuş kararlı duruşuna tanıklık edeceğiz. Öğretmen ve öğrenci ilişkisinin önemine dikkat çekilecek olan dizide güzel bir aşk hikayesi de anlatılacak. Ekrandaki diğer dizilerden farklı olarak umut hikayesi olarak karşımıza çıkacak. Adı Sevgi dizisinde çocuk gelinlerin hayata tutunma mücadelesi ve ailelerin tutumuna dikkat çekilecek.

