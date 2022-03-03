Kimlik ile Ziraat Bankası'na Giden Kişiler 15.000 TL Ödeme Alacaklar! Dikkat!

Ziraat Bankası’ndan Kimlik ile Nakit Ödeme Yapacak, 15.000 TL Tutarlı 36 Ay Vadeli Kredi İmkânı Sağlanacak!

Ziraat Bankası Tarafından 15 bin TL Tutarlı, 36 Ay Vadeli Kredi İmkânı Sunuluyor. İmkânsız Gibi Gözüken Kampanya İle İlgili Detaylar Haberimizde…

Ziraat Bankası başlatmış olduğu imkânsız gibi gözüken kampanya da 15 bin TL nakit ödeme vatandaşlara yapılmış olacak. Gelir belgesi ile kimliğin yeterli olduğu kampanyaya başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, 36 ay vadeli ödeme koşullarından faydalanabilecek. Ziraat Bankası’nın şubelerine uğramadan hemen işlem yapma imkânına sahip olabilecek. Kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası vatandaşlara düşük faiz oranları ile imkân tanıdığı kampanyada hızlı bir şekilde onay verecek.

Vatandaşlar ilgili kampanyaya bireysel ihtiyaç kredisi olarak başvurabilir. Kredi kampanyasına katılım sağlayan vatandaşlar sonucu 5 dakika gibi kısa sürede öğrenebilecek. Kampanyadan faydalanabilmek için gelir belgesi, emekli ya da sigortalı olarak her hangi bir işyerinde çalışıyor olmanız yeterli olabilecek.

Ziraat Bankası Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ziraat Bankası tarafından uygulama koyulan kampanyaya katılım sağlamak isteyen vatandaşlar, Ziraat Bankası üzerinden 15 bin TL tutarındaki nakit kredi imkânından faydalanabilecek. Kampanyada vade 36 ay olarak belirlenmiş olup başvuru yapacakların hesapları olması durumunda şubeye gitmeye gerek kalmadan başvurularını yapabilecek. Banka hesapları üzerinden müşteri hizmetleri aranarak internet bankacılığı için şifre oluşturulabilir. Oluşturulan şifre ile internet bankacılığı kullanılarak mobil uygulama üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapılabilir.

Kredi imkânından faydalanacak olan kişilerin emekli olması durumunda emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinden alması yerine getirilmesi gereken şartlardandır. Bankadan alınacak olan destek kredisinin yanı sıra borç transferi kredisi kampanyasına da katılım sağlayabilir. Sizlerde ihtiyaç duyuyor iseniz en yakın banka şubesine giderek, internet bankacılığı kullanılarak veya banka müşteri hizmetleri ile başvurularınızı yapabilirsiniz.

Kampanya hakkında daha detaylı bilgi almak için Ziraat Bankası’nın resmi internet sitesi ziyaret edilebilir. Bankanın resim internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formu doldurularak başvuru yapılabilir. Başvurusu sonucunda cep telefonlarına gelecek olan bilgilendirme mesajı ile banka üzerinden ne kadar kredi onayı alınacağı görülebilir.