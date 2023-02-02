BİM’den tüm vatandaşları sevindirecek indirim haberi! Poşetler dolup taşacak! Tanesi 6,50 TL'ye satılıyor

Poşetler dolup taşacak! Tanesi 6,50 TL'ye satılıyor. BİM’den tüm vatandaşları sevindirecek indirim haberi! Market fiyatlarının artmasından dolayı vatandaşlarda bir indirim beklentisi olmaktadır. Bu indirim beklentileri sonrasında bazı zincir marketlerin indirimleri de dikkatli çekmektedir. İndirimler yapılması marketlerdeki satışların artmasını da sağlamaktadır. İndirimlerin olması daha rahat bir alışveriş ortamı sağlamaktadır. Bu nedenle de tercih edilen mağazalardan biri olan BİM marketler zinciri kullanıcılarına yardımcı olmak için indirimler sunmaktadır.

Özellikle BİM indirim ürünleri incelenerek en uygun olanların alımı yapılabilmekte ve bu sayede de bu fırsatlardan yararlanılabilmektedir. Bu indirim fırsatlarından yararlanmak özellikle katkı sağlayan fırsatlardan olmaktadır. Bu fırsatların zaman zaman aktüel indirimleri olarak belirtilmesi de alımların artmasına sebep olmaktadır.

Öncelikle ekonomik sıkıntılarla baş etmek için bir çözüm yolu olan bu indirimli fiyatlar için düzenlemeler yapılmalı ve bu düzenlemeler doğrultusunda bir fiyat belirlenmesi yapılmalıdır. Ayrıca bu fiyat belirlemeleri yapılırken halkın ihtiyaçlarına göre de bir belirleme yapılması da oldukça önemli olan noktalardan olmaktadır.

Bunlara dikkat edilerek bir belirleme yapılması da meydana gelecek olan problemlerin en kısa sürede çözülmesini sağlayarak satışların da artması sağlanmış olacaktır. İndirimli ürünler yardımıyla senetlerin doldurulması da daha kolay hale gelecek ve sonuçta da kaliteli bir şekilde alışveriş yapılması sağlanmış olacaktır. Bu sayede de fırsatlardan yararlanılması mümkün hale gelmektedir ve vatandaşların mağduriyetleri çözüme ulaştırılmaktadır.

Poşetler Dolup Taşacak! Tanesi 6,50 TL'ye Satılıyor

Dr.Oetker Krem Şanti 3×75 gr 34,50 TL

Dr.Oetker Puding 3’lü 24,50 TL

Dr.Oetker Bardakta Puding 10,50 TL Dr.Oetker Bisküvili Puding 100 gr 12,50 TL Dr.Oetker İrmik Helvası 400 gr 22,75 TL Dr.Oetker Karışık Pizza 405 gr 46,50 TL Dr.Oetker Çikolatalı Sos 2×102 gr 17,25 TL Dr.Oetker Dark Kakao 100 gr 19,75 TL Dr.Oetker Pudra Şekeri 150 gr 12,75 TL Dr.Oetker Pembe Pudra Şekeri 2×15 gr 6,50 TL Dr.Oetker 2’si 1 Arada Vanilinli Hamur Kabartma Tozu 3×10 gr 5,25 TL Pastamilan Pasta Keki 300 gr 32,50 TL Tadıtam Mini Cheesecake 480 gr 55 TL Dr.Oetker Pasta Süsü Gümüş İnci Kalp 10 gr 5,25 TL Dr.Oetker Karbonat 5×5 gr 4,50 TL Dr.Oetker Pasta Süsü Şekerli Çubuk-Kakaolu Çubuk 10 gr 5,25 TL Dr.Oetker Hazır Tatlı Sos 50 gr 11,50 TL Dr.Oetker Meyveli Sos 8 TL Dr.Oetker Aromalı Şeker Toz Karışım 14 gr 5,25 TL Dr.Oetker Pastacı Kreması + Pasta Jölesi Kırmızı 17,25 TL Dr.Oetker Jelatin 2×6 gr 7,75 TL PTT şubesine giderek ibraz ettirin 2.500 TL'nizi hemen alın! Devletten hanelere ödeme başladı Dr.Oetker Çikolata Şelalesi 195 gr 34,50 TL Dr.Oetker Profiterol 360 gr 34,50 TL Dr.Oetker Wolke Kek 34,50 TL İçim Yarım Yağlı Yoğurt 3 Kg 65 TL İçim Ayran 1500 ml 24,50 TL Dost %0,1 Yağlı Süt 1 Litre 14,50 TL İçim Labne 3×180 gr 62,50 TL 1Omo Active Oxygen Toz Deterjan 7,5 Kg 189 TL Yumoş Şakayık Konsantre Yumuşatıcı 1440 ml 54,50 TL Finish Bulaşık Makinesi Temizleyicisi 250 ml 29,50 TL Porçöz Mutfak-Banyo Sprey 750 ml 19,50 TL Viking Çamaşır Yumuşatıcısı 5 Litre 49,50 TL Neutrogena Yüz Temizleme Jeli 200 ml 45 TL Neutrogena Günlük Peeling Jel 150 ml 45 TL Neutrogena Temizleyici Tonik 200 ml 45 TL Claderm Kil Maskesi 50 ml 14,50 TL Naturalove Peeling ve Maske Fırçası 22,50 TL Naturalove Dekoratif Led Işık Zinciri 59 TL Elseve Şampuan 200 ml 39,50 TL Powerkey Led Ampul 9W 99 TL Eyüp Sabri Tuncer Sprey Kolonya 150 ml 19,50 TL Desenli Soket Çorap 19,50 TL Kışlık Soket Çorap 9,50 TL Okey Nirvana Prezervatif 59,50 TL Gloss Zirkon Taşlı Kolye 22,50 TL Gloss Zirkon Taşlı shoppingmode Küpe 22,50 TL Gloss Zirkon Taşlı Yüzük 3’lü 22,50 TL Naturalove Peluş Saç Bandı 28,50 TL Naturalove Yan Toka 2’li 24,50 TL Dermokil Kağıt Yüz Bakım Maskesi 14,50 TL Dermokil Boneli Saç Maskesi Çeşitleri 19,50 TL Dermokil El/Ayak Maske Çeşitleri 19,50 TL Dermokil Vücut Maskeleri Çeşitleri 19,50 TL Golden Rose Oje 17,50 TL Golden Rose Maskara 52,50 TL Golden Rose Likit Ruj 42,50 TL Makeover Sıvı Allık 22,50 TL Naturalove Makyaj Fırça Seti 5’li 149 TL Angie El Kremi + Lip Balm 37,50 TL Rbl Parfüm 100 ml 57,50 TL Casilli Çiçek Detaylı Sütyen 75 TL Casilli Çiçek Detaylı Slip 35 TL Sleepy Black Premium Plus Normal / Gece Hijyenik Ped 29,50 TL Sleepy Black Premium Plus Günlük Ped 22,50 TL Queen Parfümlü Tuvalet Kağıdı 24’lü 119 TL Queen Kağıt Havlu 12’li 95 TL Soft Konsept Peçete 20 Adet 12,50 TL Blume Peçete 200’lü 24,50 TL

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