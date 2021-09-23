Koronavirüs ile Grip Arasındaki Fark Nedir?

Boğaz ağrısı, öksürük ve yüksek ateş görüldüğü durumda ilk akla gelen koronavirüs enfeksiyonu olabilir. Fakat bu mevsimde üst solunum yolu enfeksiyonları ile gribin görüldüğünün de unutulmaması gerekmektedir. Özellikle okulların yüz yüze eğitime açılması ile beraber çocuklarda hastalık belirtisi görülen her aile koronavirüse yakalanmaktan endişe duyuyor. Peki koronavirüs ile grip birbirinden nasıl ayrılır?

Her yaş grubunu etkilemekte olan koronavirüs çocuklarda da kendisini gösterebilmektedir. özellikle yüz yüze eğitime geçilmesi ile beraber çocuklarda da koronavirüs pozitif vakaya rastlanmasının mümkün olduğu unutulmamalıdır. Fakat koronavirüs belirtileri çocuklarda grip ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına benzer ve bu sebeple kafa karışıklığı yaşanabilir. Son zamanlarda yaşanılan bu durumda ise çocukların grip geçirip geçirmediğini ya da koronavirüse yakalanıp yakalanmadığı belirlemek adına çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı ile görüşülmesi tavsiye edilmektedir. Gerektiği durumda PCR testinin yapılması tavsiye edilir ve doktorun önerileri doğrusunda koronavirüs ve grip aşılarının yapılması hastalığın yayılmasını engelleme açısından önemli bir nokta olmaktadır.

Çocuklarda görülen koronavirüs kendisini ateş, boğaz ağrısı, öksürük, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, kas ağrısı, nezle hali, iştahsızlık, karın ağrısı, çarpıntı, halsizlik, bulantı, kusma, göğüs ağrısı, ishal, geç dönemde tat koku kaybı ve cilt döküntüleri olarak göstermektedir.

Grip ise kendisini çocuklarda halsizlik, baş ağrısı, ani başlayan yüksek ateş, öksürük, burun akıntısı, kas ve eklem ağrıları, burun tıkanıklığı, titreme, bulantı, kusma ve boğaz ağrısı olarak gösterebilmektedir.

Koronavirüse yakalanan bazı çocuklar nezle ve grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarına ait belirtiler gösterebilir ve bu sebeple kafa karışıklığı meydana gelebilir. Grip olunması durumunda hasta bir kişi ile temas yaşanırsa hastalık 1 ile 4 gün içerisinde ortaya çıkar. Diğer taraftan koronavirüs semptomları ile temas sonrasında hastalık 2 ile 14 gün arasında kendisini göstermektedir.