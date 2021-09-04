Ada Masalı 12. Bölüm Gelişmeleri!

Eğlenceli hikayesi, oyuncu kadrosu, renkli karakterleri ve senaryosu ile televizyon ekranlarının gözde dizisi olan Ada Masalı hakkında yeni bilgilere ulaşıldı. Ay Yapım imzalı olarak seyirci karşısına çıkan Ada Masalı isimli televizyon dizisi projesinin yeni bölüm tanıtımı ekranlara geldi ve detaylar merak konusu oldu.

Projenin 12. yeni bölümü için yayınlanan tanıtımda Ayça Ayşin Turan tarafından hayat verilen Haziran karakteri ile Alp Navruz'un canlandırdığı Poyraz karakterinin yeni bir ilişkiye başladığı haberi konu edinildi. Kırlangıç Adası’nda çiftin bir ilişkiye başladığı haberi yayılırken Erdem Kaynarca tarafından hayat verilen Batu’da Poyraz’ı devirmek için bazı eylemler planlıyor. İşte merak ve heyecan içerisinde beklenen Ada Masalı isimli televizyon dizisi projesinin yeni bölümü ile ilgili merak edilenler ve konu hakkında detaylı bilgiler...

Ada Masalı dizisinin 12. yeni bölümünün tanıtımı büyük ses getirdi ve yayınlanan video magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Poyraz ve Haziran’ın aşklarını özgür bir şekilde yaşamaya başlaması Kırlangıç Adası’nın bu haber ile çalkalanmasına sebep oldu. Rami Narin tarafından hayat verilen Alper ile Merve Nur Bengi tarafından canlandırılan Melisa'nın arasında yaşananlardan haberdar olan fakat yaşanılanları herkesten saklayan Biricik, bazı hamlelerde bulundu. Özge Demirtaş tarafından hayat verilen Biricik karakteri sorduğu sorular ile Melisa'nın yalanını ortaya çıkarmak için bir çaba içine girdi.

Bülent Çolak’ın canlandırdığı Görkem ile Eylül Ersöz'ün hayat verdiği Nehir, adada bulunan bir eve ziyaret yaptı ve izleyici kitlesini kahkahalara boğuldu. Batu ise İdil'i kullanmak isteyip Poyraz'ın geçmişinde meydana gelen karanlık olayı öğrenmek istedi ve bunun için çalıştı. Ada Masalı’nın 12. bölümünün tamamı izleyici kitlesini merak içerisinde bıraktı.

Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un yanı sıra İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Rami Narin, Beril Pozam, Merve Nur Bengi, Özge Demirtel, Can Kahraman, Fatih Yücebağ, İlkay Akdağlı, Bedia Ener ve Eylül Ersöz gibi birbirinden başarılı oyuncular da dizinin ekibinde bulunuyor.