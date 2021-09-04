QNB Finansbank Çıldırdı, Yeni Kampanyasına Hemen Onay Veriyor, En Düşük Limit 10.000 TL Olacak

İhtiyaç kredisi kampanyasına katılacak kişilere yeni haber var. QNB Finansbank üzerinden hemen onaylı kredi kullanabileceksiniz. QNB Finansbank üzerinden 10.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunulacak ve bu kredilerde hemen sizlere sonuç verilecek. 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli verilecek olan bu kredilerde, banka sizlere hemen sonuç verecek. 10.000 TL QNB Finansbank kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, başvuru yapacak olan kişilerin SMS atarak hemen kredilerini kullanmaları gerekiyor. SMS atarak bu bankadan 100.000 TL'ye kadar kredi onayı alabileceksiniz.

QNB Finansbank SMS kredi başvurusu nasıl yapılır?

QNB Finansbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, hemen onaylı kredi kullanabileceksiniz. 5030 numarasına TC KİMLİK numaranızı yazarak hemen 10.000 TL ve üzerinde kredi onayı alıp almadığınızı öğrenebilirsiniz. QNB Finansbank üzerinden 10.000 TL'ye kadar kredi almak istiyorsanız, SMS kredi kampanyasına katılabilir, onaylanan kredinizi de hemen hesabınıza atabilirsiniz.

Başvuru Şartları Nedir?

SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişilerin, kredi başvuru şartları da merak ediliyor. İhtiyaç kredisi almak istiyorsanız, SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişiler, 1200 ve üzerinde kredi notu olması gerekiyor. QNB Finansbank kredi notu yüksek olan kişilere, düşük faizlerle kredi imkanı sağlıyor. QNB Finansbank kredi başvurusu yapacak olan kişilere, ayrıca geçmiş dönem banka performansına bakarak kredi onayı verecek. Sizlerde bu şekilde başvuru yaparak hemen 10.000 TL'ye kadar kredi kullanabileceksiniz.

Online Kredi

Bankadan ayrıca online olarak da ihtiyaç kredisi veriliyor. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyenler, Online olarak kredi almak istiyorsa, hemen bu banka üzerinden kredi başvurusunu yapabilecek ve sonuçlanacak kredilerini hesaplarına hemen atabilecekler. Online kredi kampanyasına katılmak isteyenler, belirli bu şartlara göre şubesiz kredi almak istiyorsa, bankaya gitmeden internet bankacılığı şifresi ile birlikte, kredi kullanabilirler.