Merve Oflaz'dan sonra Survivor'da ilk kez bir şampiyonluk alan kadın olma unvanını taşıyan Nisa Bölükbaşı TRT Dijital'de yayınlanacak olan yeni bir dizi projesiyle izleyici karşısında olacak. Projesini duyan ise büyük şaşkınlık yaşayacak.

Acun Ilıcalı'nın gözdesini TRT 1 kaptı. Öyle bir projede yer alacak ki duyan afallıyor. TV 8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor'da adını tüm Türkiye'ye duyurmayı başaran Nisa Bölükbaşı'nın yeni projeleri hayranları tarafından merakla bekleniyordu. Ünlü isim son olarak 2022 yılında Survivor'da Merve Oflaz'dan sonra bir ilki gerçekleştirerek şampiyon olmuştu. Gelen son bilgilere göre ünlü isim TRT Dijital'de yayınlanacak bir diziyle sevenlerinin karşısına çıkacak.

YENİ PROJESİ NETLEŞTİ

Survivor'da iki kez yarışan ve 2022'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Nisa Bölükbaşı'nın yeni projesi belli oldu.

VE GERİ DÖNÜYOR!

Merve Oflaz'dan sonra Survivor'da ilk kez bir şampiyonluk alan kadın olma unvanını taşıyan Nisa Bölükbaşı TRT Dijital'de yayınlanacak olan yeni bir dizi projesiyle geri dönüyor.

KONUK OLACAK

Son bilgilere göre, ünlü ismin diziye konuk olarak katılacağı ve bir süre sonra veda edeceği öğrenildi.

NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Survivor isimli yarışma programıyla adını geniş kitlelere duyurdu.

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