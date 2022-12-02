Cumhurbaşkanı Duyurdu! Nakit İsteyen Emekli, Ziraat Vakıf ve Halkbank Üzerinden Ödeme Alacak! Emekliye Müjdeli Haber

Emekli maaşı olan vatandaşlar, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da onayı verilen ek ödemeler ile ilgili bilgiler almaya başladı.

Emekli maaşınızı kamu bankaları üzerinden alıyorsanız başvurularınızı gerçekleştirerek nakit krediler kullanabilecek ve ihtiyaç kredisi adı altında verilecek olan bu kredilerden, sizlerde yüksek limitli kredi onayını devlet destekli, faiz oranlarından yararlanarak kullanacaksınız.

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurularınızı gerçekleştirmeniz halinde sizlere verilecek olan bu kredilerden faydalanmak isteyen tüm vatandaşlar, emekli maaş hesapları üzerinden alacakları kredilerde 5 dakika içerisinde sonuç alabiliyor.

ACİL KREDİ

Acil ihtiyacı olan vatandaşlar için kredi imkanı sağlayan Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, yapmış olduğu bu kampanyada sadece emekli olan vatandaşlara kredi imkanı tanırken, emekli maaşlarına bu bankalar üzerinden alan tüm vatandaşlara destek ödemelerinden faydalanacağını açıkladı. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç vereceğini duyurdu.

Aynı gün içinde kredi ödemesi yapmak isteyen vatandaşlar, kredi işlemlerini internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de kolay bir şekilde yapabilmektedirler. Emekli maaşınızı bu bankalar üzerinden almıyorsanız maaş, taşıma işlemleri sonrasında başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi kullanabilecek ve diğer bankalardaki olan borçlarınızı kapatan, borç kapatma kredilerine de katılabileceksiniz.