40 Yaş Üstü Kadınlarda Bu Belirtiler Varsa Doktora Gidilmesi Gerekiyor

Ülkemizde ortalama olarak 46-48 olarak gösterilen menopoz yaşı dünya genelinde ise 45-55 arası olarak kabul edilmektedir. Kadınlarda özellikle 40'lı yaşlardan sonra çok sayıda fizyolojik değişim yaşanırken bu değişimler ciddi jinekolojik problemlerin habercisi olabilir ve bazen menopozun habercisi olarak da yorumlanabilir. 40 yaş üstü olan kadınların dikkat etmesi gereken jinekolojik belirtiler ile ilgili önemli bilgileri vatandaş ile paylaşan Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümünden Op. Dr. Melih Gündüz merak edilenleri yanıtladı.

Doğru östrojen oranının menopoz döneminde değişmesi ile beraber kadınlarda bazı değişimlerin görüldüğü şeklinde açıklamalar yapıldı. Polip ve miyomların artış gösterebileceğimni ifade eden Gündüz, çeşitli kistlerin de oluşabileceğini açıkladı. Bunun yanı sıra sağlıksız beslenme, sigara, hem kadın hem erkek için çok eşlilik ve erken yaşta cinsel ilişkinin kanserlerin ve jinekolojik hastalıkların oranının artmasına sebep olduğu da aktarılan bilgiler arasında yer aldı.

Adet dışı ara kanamalar, adet kanaması miktarındaki azalma ya da artış, adetin erken gelmesi ya da gecikmesi, adet kanamasının 7 günden daha uzun sürmesi, ilişki sonrası kanamalar, kasık ağrıları gibi belirtilerin menopoz dönemine yaklaşan kadınların dikkat etmesi gereken konular arasında bulunduğu ifade edildi.

Gündüz, jinekolojik hastalıklarda erken tanının öneminin yadsınamayacağını belirtirken taramaların düzenli yapılmasının erken tanı için oldukça önemli olduğunu belirtti. Bununla birlikte adet değişikliklerine neden olan vücutta farklı organlarda da bozuklukların olabileceği konusuna dikkat çekildi. Kilo problemi, karbonhidrat metabolizma bozukluğuna bağlı insülin direnci ve bezi ile ilgili hastalıkların adet düzensizlikleri ile ilgili olarak karşımıza sık bir şekilde çıkabileceği açıklandı. Aynı zamanda genelde yumurtalık kanserlerinin değişik adet şekilleri ile karşımıza çıktığı belirtildi. Aşırı adet görerek, gecikerek ya da parçalı kanamalar şeklinde kasık ağrısı ile birlikte görülebileceği hakkında bilgiler de paylaşıldı.