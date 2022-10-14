4. Sezonu Yeni Başlamasına Rağmen Kuruluş Osman Dizisi Yine Rekoru Elden Bırakmıyor

Televizyon ekranlarında çok sevilen bir dizi olan ve 99. bölümü yayınlanmış olan Kuruluş Osman dizisi rekor kırmaya devam ediyor. 4 sezondur heyecanından hiçbir şeyi eksiltmeden televizyon ekranlarında izleyenlerle buluşan bu muhteşem Osmanlı dizisi herkesin gönlünde taht kurmaya devam ediyor.

Kuruluş Osman dizisinde dekorlar yepyeni bir hal alarak aksesuarlar da farklılaştırıldı. Öte yandan 4. sezonun başlaması ile birlikte Kuruluş Osman dizi setine yeni oyuncularda yer edindi. 4 sezonda kuruluş Osman dizisi bambaşka bir heyecan içerisinde devam edecek. Dijital animasyon ekibi ve sanat grubunun da katkılarıyla görüntü açısından birçok iyileştirmeler yaşandı.

#kuruluş Osman Etiketi Sosyal Medyada Gündem Oldu

4. sezonuna büyük bir giriş yapan ve 99. bölümü televizyon ekranlarında olan Kuruluş Osman dizisi sezon açılışındaki verilen ilk sahnesinden itibaren sosyal medyada gündemin 1 numarasına oturdu. Herkesin izleyici gruplar arasında çok başarılı ve yüksek reytingler elde etmiş olan kuruluş Osman dizisi 1. 2. ve 3. sezonlarında çift haneli reyting rekorlarına erişememiş olsa bile 4. sezonda bu sezonların en iyi açılışını gerçekleştirmiş oldu.

Dizinin yayınlandığı 99 uncu bölümünde Osman Bey divanı kurarak devlet olma yolunda çok büyük bir adım atmış oldu. Osman Bey şu sözleriyle siyasi askeri ve adli gibi pek çok konuda önemli karar almış olduğunu beyan etti. Mesele anında toplanan toy geride kaldı. Çağ yenidir nizam da yeni olacaktır. Bizi Zafer’den değil seferden mesul tutan yüce Allah’ın 99 ismiyle divanı açıyorum. Diyerek ne kadar çok büyük bir adım atmış olduğunu vurguladı. İzleyenler Kuruluş Osman’ın 100. Bölümünü bu sözlerden sonra merakla beklemeye başladı.