Palpito’nun Gözde Mekânlarından Birisi İstanbul Oldu

Bir dijital platform olan Netflix’te uluslararası izlenen ve çok beğenilen dizilerinden biri olmayı başaran Palpito’ nun yeni sezon bölümlerinin çekimleri İstanbul’da başladı. Şirket sahibi olan Pineres bu konu ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Bu şehirden çok güzel görüntüler elde ettik. Türkiye tartışmasız eğlence endüstrisinin en olgun ülkelerinden biri Kolombiya ile birlikte sözlerine yer verdi. İstanbul’un dünya açısından ne kadar cezbedici bir konumda olduğunu ve bu dizinin çekimlerinin İstanbul’da yapılacağını bu şekilde dile getirmiş oldu. Pineres bir diğer açıklamasında ise karma film ile birlikte bir ortak çalışma yaptıklarını ve kendileri ile aynı dilden konuştuklarını fark ettiklerini ve çok güzel sonuçlar aldıklarını da dile getirmeyi ihmal etmedi.

Palpito Ne Zaman Başlamıştı?

Netflix dizilerinden biri olan ve ilk bölümlerinden itibaren birçok ülkede beğeni toplamayı başaran bu dizi ilk olarak 20 Nisan 2020 tarihinde Kolombiya Arjantin ve Meksika yapımlarını içeren dizinin ilk sezonları ise Kolombiya’nın Bagota isimli şehrinde gerçekleşmişti. İlk sezonu 14 bölümden oluşuyordu. Bu dizinin ana kaynağı ise gerilim ve dram içerikli konuları ağır basıyordu. Dizinin ünlü kadrosunda ise birbirinden yetenekli karakterler bulunuyor. Netflix’te yayınlanması ile birlikte bu ünlü oyuncularda dünya çapında bir nam salmış oldu.

İlk sezonu Kolombiya’da başlayan bir netflix dizisi olan Palpito dizisi yeni bölümlerini İstanbul’da çekilen ve Türkiye’nin de merakla beklediği reyting rekorları alan bir dizi olmayı hak ediyor. Bir televizyon eleştirmeni olarak görev alan Sina Koloğlu se sosyal medya hesabından takipçilerine yapmış olduğu bir paylaşımda yine bir başka dizinin de İstanbul’da çekim hazırlıklarını başladığını duyurdu. Dijital bir platform olan Netflix izleyicileri ise bu filmleri büyük bir merakla bekliyor.