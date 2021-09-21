3. Doz Biontech Aşısı Bulaşma Riskini Düşürüyor!

Koronavirüs Delta varyantı hakkında yapılan araştırmanın sonuçlarını açıklayan İsrail, sağlık gündeminin üst sıralarında yer aldı. Söz konusu çalışmada henüz hakem değerlendirmesi yapılmadığı öğrenildi ve koronavirüs varyantı ile enfekte olan 11 bin kişiden alınan örnekler analiz edildi.

Örneklerde 3. dozların viral yükü 4 kat azalttığı tespiti gerçekleşti. İsrail'de yapılan ve üçüncü aşı ile ilgili açıklanan önemli bilgileri sizler için haberimizin devamında yazdık.

Gerçekleşen yeni araştırmada Pfizer güçlendirici aşısı olarak bilinen 3. doz aşının Delta varyantı ile enfekte olan hastalarda viral yükünü önemli ölçüde azalttığı ve bulaşma riskini de azalttığı ifade edildi.

Yapılan araştırma sonucunda koronavirüs aşısının 2. dozu olundıktan yaklaşık olarak 6 ay sonra aşının viral yükü azaltmadaki etkinliğinin kaybolduğu sonucuna ulaşıldı. Diğer taraftan 3. doz koronavirüsü aşısının viral yükü 4 kat azalttığı sonucuna da ulaşıldı.

Delte varyantı ile enfekte olmuş hastalar üzerinde yapılan 11.000 PCR sürüntü testinin analiz edildiği öğrenildi. Söz konusu hastalar hiç aşılanmayanlar ve ikinci dost koronavirüsü aşısının olduktan sonraki 6 ay içinde enfekte olanlar ve diğer tarafta da destekleyici aşağı ardından enfekte olanlar olmak üzere üç ayrı grup şeklinde incelendi.

İsrail'de yapılan ve 3.doz koronavirüs aşısı ile ilgili önemi ve sonuçlara ulaşılan çalışma hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır. İşte 3 doz koronavirüs aşısının bulaşma riskini düşürmesi ile ilgili merak edilenler ve önemli noktalar…

Çalışmada keşfedilen şeyin koronavirüsü aşısının viral yüke göre etkinliğinin zaman içerisinde kademeli olarak azaldığı ve 6 ay sonra da aşılanmamış bir kişinin ki de benzer olarak yüksek bir seviyeye ulaştıkları olduğu belirtildi. Fakat güçlendirici olan 3. doz koronavirüs aşısının viral yükü 4 kat azaltarak eski haline getirdiğini de keşfettikleri söylenildi.