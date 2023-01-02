2022 Senesinde Kaç Dizi Final Yaptı? Sonuçlar Çok Şaşırtıcı

Pek çok dizi projesi 2022 senesi boyunca ekranlarda yer alıyordu fakat bazı diziler reyting oranlarının düşük kalması ve bazıları da hikayesinin bitmesi sebebiyle final yaparak ekran hayatını sonlandırmış ve seyirci grubuna veda etmişti. İddialı bir şekilde kanalların ekranlara taşıdığı dizi projeleri seyirci grubu tarafından yeterli karşılığı bulamaması sonucunda final kararı almış ve bu şekilde ekran ömrünü tamamlamıştı.

Yalnızca geçtiğimiz hafta bile 3 dizi projesi aynı anda veda ederek seyirci grubu karşısına son defa çıkmış ve bu gelişme ile magazin günlerinde çeşitli haberler yapılmıştı. Geçtiğimiz haftanın yanı sıra bu hafta da iki dizi projesi final yaparak toplamda 5 dizi yayın hayatını sonlandırmış oldu. Geçtiğimiz senenin Ocak ayında başlayan ve Aralık ayının son günlerine kadar devam eden yaprak dökümü sürecinde seyirci grubunun çoktan unuttuğu projeler ekrandan kayıp gitti ve final yapan diziler dikkat çekici bir sayıyı ortaya çıkardı.

Her sezonda yeni partnerler, yeni hikayeler ve yeni isimler ekranlarda yer alıyor ve herkes yeni diziler için büyük hazırlıklar yaparak emekler veriyor. Bu şekilde dizi dünyasında rekabetle giderek artıyor ve reyting kaygısı ile beraber televizyonda büyük mücadeleler veriliyor. Dizilerin maliyetleri karşılayamayacak duruma gelmesi sonrasında final yapıyor ve bu şekilde yayın hayatına sonlandırıyor. Fox TV son dönemde dizileri arka arkaya final yapan kanallardan biri oldu ve seyirci grubundan çok sayıda tepki topladı. Art arda çok fazla proje hazırlayan Fox TV bir dizi projesi bitmeden diğerinin hazırlıklarına geçti ve bir dizinin final yapması sonrasında hemen yerine farklı bir dizi geldi. Kanal bir dönemde yapımlar konusunda oldukça şanslı bir sürece geçiş yapmıştı fakat Fox TV özellikle son birkaç sezondur dizi projelerini tutturmak ile ilgili ciddi sorunlar yaşıyor ve daha sonra yaşanacak olan gelişmeler merak ediliyor.

Dizi projeleri ile adından sıklıkla söz ettiren bir kanal olmasına karşılık Kanal D şanssız bir süreç yaşamış ve Fox TV'nin oldukça büyük iddialarla ekrana getirdiği diziler hüsran yaşayarak final yapmıştı. Örneğin ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolde yer aldığı Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi çok büyük bir prodüksiyon hazırlığına karşılık oldukça düşük sonuçlar elde etmiş ve 6 bölüm sonra ekrandan kaldırılmıştı.

Star TV de Tıpkı Fox TV gibi bir dönem boyunca diziler ile ilgili şanssızlıklar yaşadı fakat son iki sezondur kanal başarılı yapımları ekranlara taşıyarak adından söz ettirdi. Tüm bu kanallar da 2022 senesi içinde ekrana gelen dizilerden tam 41 tanesi final yaparak yayın hayatına sonlandırdı ve bu durum oldukça şaşırtıcı olarak değerlendirildi.

Final yaparak yayın hayatını sonlandıran projeler arasında ilk sezonlardaki kadar reyting oranı alamayan ya da hikayesi biten projeler ile birlikte sadece birkaç bölümünü seyirci karşısına çıkarıp giden yapımlarda bulunuyor. Bu kadar fazla dizi projesinin hala ekranlarda yer alması da Türkiye'deki dizi sektörünün nasıl bir boyutta olduğunu ortaya koyan bir gelişme.