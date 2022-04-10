10- 17 Nisan Kalp Haftası Sebebiyle Kalp Sağlığı İçin Risk Faktörleri Anlatıldı

Türkiye'de tüm dünyada olduğu gibi kalp hastalıkları ölüm sebepleri açısından ilk sırada yer almayı sürdürüyor. Konu hakkında elde edilen son verilere göre 2030 senesinde dünya genelinde toplamda 23 milyon insanın kalp kaynaklı olan hastalıklar sebebiyle yaşamlarını kaybedecekleri düşünülüyor. Fakat ciddi kalp hastalıklarının büyük bir bölümünde risk faktörlerinin kontrol altına alınması ile birlikte bu durumun önlenebileceği de biliniyor. 10- 17 Nisan Kalp Haftası sebebiyle kalp sağlığını koruyucu önlemler ile ilgili bilgi paylaşan Kardiyolog Uzman Dr. Deniz Şener dikkatleri üzerine çekti.

Kardiyolog Uzman Dr. Deniz Şener kalbin temel görevinin vücuda kanı pompalamak olduğunu ifade ederken asit baz dengesini koruduğunu, vücudun ısısını düzenlediğini ve hormon ile enzimleri vücudun gerekli olan yerlerini taşıdığını belirtti. Günde kalbin 9000 litre kanı vücuda pompaladığının bilindiğini ifade eden Şener, yetişkin kişilerde 200 400 gram arasında bir ağırlığı bulunan kalbin hayatı bir organ olduğunu söyledi.

Şener vücutta dolaşımının sağlıklı ve doğru gerçekleşmesi adına kalbim sistematik olarak çalışması gerektiğini belirtti ve hemen hemen herkesin kalp hastalıklarına yakalanabileceğini söyledi. fakat bazı kişilerin bu konu ile ilgili olarak daha büyük risk altında olduğu söylenildi ve konu hakkında atılacak en önemli adımın tedbir almak olduğu ifade edildi.

Risk faktörleri hakkında bilgi paylaşımında bulunan Uzman Dr. Şener kadınlarda 55 erkeklerde 45 yaşın üzerinde olmayı, hipertansiyon, tütün ürünleri kullanımı, ailede erken yaşta kalp hastalığı görülmesi ve kolesterol yüksekliği olarak risk faktörlerinin sıraladı.

Bunun yanı sıra fiziksel hareketsizlik, obezite, diyabet, depresyon, stres, erken menopoz ve uyku sorunlarına dikkat çekildi. Uzman Dr. Şener, yaşam boyu hiç mola vermeden çalışmaya devam eden kalbin bazı zamanlarda yorulup görevini aksatabileceğini söyledi.