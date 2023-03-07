Ziraat’ten Ödemeler Başladı! Bu Kişilerin Hesabına Hemen Geçiyor! Son Tarih 31 Mart!

Ziraat Bankası vatandaşlar için çeşitli kampanyalar yürütüyor. QR ile ödeme gerçekleştiren kişilere Ziraat’ten ödemeler başladı! Bu kişilerin hesaplarına hemen geçiyor. Son tarih 31 Mart! Kampanyaya dâhil olan vatandaşların harcamaları daha avantajlı duruma geliyor. Yapılan harcamalara karşılık Bankkart lira kazanımı sağlanıyor.

QR (karekod) ile yapılacak ödemeler karşılığında tek seferlik yapılan 100 lira ve üstü her alış veriş için 10 lira, toplamda ise 100 lira kazanma imkânı sağlıyor. İlgili kartlar ile yapılan harcamalar kampanyaya dâhil ediliyor. Bu kapsamda 100 lira ödemeleri hesaplara aktarılıyor.

Qr Ödemelerinde 100 lira Kazanma İmkânı!

QR ile ödeme kullanılarak yapılan tek seferlik 100 lira ve üstü alışverişlerde 10 lira ve toplamda 100 liralık Bankkart lira fırsatı veriyor. Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamada Bankkart Mobil, Ziraat Mobil ile POS’ta QR ödeme kullanılarak yapılan tek seferlik yapılan 100 lira ve üstü harcamalarda geçerli sayılacak.

Aynı gün içerisinde aynı iş yerinde yapılan işlemlerden sadece ilki dikkate alınacak. QR ödeme ile yapılan alışverişler peşin olabileceği gibi taksitli de olabilir.

Kampanyaya Katılım Şartları

1 – 31 Mart 2023 tarihleri arasında Bankkart lira kampanyası kapsamında QR yöntemi kullanılarak yapılan Bankkart Mobil ya da Ziraat Mobil le POS’taki harcamalarda geçerli olacaktır.

QR ile ödeme yapmak isteyenler QR ile ödeme yapacağını ilgili kişiye iletmesi gerekir. Bankkart Mobil’den ‘’Ödemeler’’ menüsü kullanılarak ödeme işlemi gerçekleştirilir. Bankart lira kampanya şartlarını taşıyan her müşteriye anında yükleme yapılır. Nakit çekim işlemleri kampanyaya dâhil edilmiyor. Bunun yanı sıra karta para yükleme de kampanya dışında kalıyor. Ziraat Bankası tarafından yürütülen kampanyaya Bankkart sahibi müşterileri için geçerlidir. Bankkart Başak, Bankkart Business ve Bankkart Ücretsiz ürünleri ile yapılan harcamalar kampanyaya dâhil edilmiyor.