EYT Yürürlüğe Girdi! Bankalar promosyonlarda Güncelleme Yaptı

EYT’nin yürürlüğe girmesi ile bankalar promosyonlarda güncelleme yaptı. Yürürlüğe giren yasa ile milyonlarca emekli adayı gözünü bankalardan gelecek promosyon güncellemelerine çevirdi. En yüksek promosyon verecek bankalar merak ediliyor.

Vakıf Bank, Halkbank, Denizbank, İş Bankası, Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat, Yapı Kredi, Akbank ve QNB Finans EYT’nin yürürlüğe girmesi ile promosyon rekabetine girdi. En yüksek rakamın 15 bin lira olacağı tahmin ediliyor. Peki, emekli promosyonunda bankalar ne kadar promosyon verecek? Merak edilen promosyonlara ait detaylar…

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası resmi gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş oldu. Milyonlarca emekli mutlu sona ererken, şimdi gözleri bankalardan gelecek promosyon tutarlarına çevrildi. Başvuru sürece ise devam ediyor ilk maaşlar Nisan ayında alınacak. Emekli adayları için bankalar rekabete girişti. Emekli adayları banka ve şubelerini e devlet uygulamasından ya da emeklilik işlemleri sırasında SGK seçebilecek. Bu sayede emekli maaşları tercih edilen bankadaki hesaplarına yatırılacak.

Eyt’li Emeklilere Maaş Promosyonu

EYT yasası yürürlüğe girdikten sonra, bankalar da yeni müşteri kazanmak için çalışmalarına hız verdi. Geçen yıl Temmuz ayında başlanarak Aralık ayına kadar uzatılan emekli maaş promosyonlarında rekabet tekrar başlamış oldu. Emeklilerin bayramlarda ikramiye alması ve Temmuz döneminde ise yeniden zam verilmesi bankaların iştahını kabartıyor.

Banka Promosyonu İçin 3 Yıllık Taahhüt Yeterli Olacak

Kamu ve özel bankalar emeklilere promosyon verirken 3 yıllık taahhüdü şart koşuyor. Kendi bankalarından maaş almaları durumunda emekli promsoyonu ödeniyor. Kampanya çalışmaları yürüten bankalar rakamları daha da yukarı çekerek müşteri kazanmaya çalışıyor. Bankalar emekli promosyon ödemelerinde rakamı 7 bin liraya çıkardı. Rekabetin artması ile bu rakam 10 bin liraya kadar çıkıyor.