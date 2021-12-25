Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank Duyuruyu Ortak Paylaştı, Emekli Çalışan Memur Kim Olursa 50.000 TL Alacak

Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank üzerinden 50000 TL'ye kadar yeni bir nakit kampanyası başlıyor. Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank üzerinden alacağınız İhtiyaç Kredisi ile birlikte 50000 TL ye kadar hızlı bir şekilde nakit kredi kullanabileceksiniz. Biz Ziraat Bankası yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte 36 ay vadeye kadar ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli olarak kredi alabilecek. Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank üzerinden verilecek olan ve ihtiyaç kredisi isteyen vatandaşlar için borç kapatma kredisi olarak kullandırılacaktır.

50000 TL 36 ay vadeli ve 90 gün ertelemeli İhtiyaç Kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, kredi kullanmak istiyorlarsa çok banka şubelerine giderek veya bankaların yapmış oldukları internet üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formlarını doldurarak kredi başvurularında bulunabilirler. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler TC kimlik numaraları üzerinden ihtiyaç kredisi alıp alamayacakları sorgulanır ve kredi onayı alırsak, krediyi aynı gün içinde kullanır.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası üzerinden yapılan kampanyada, emekli olan çalışan ve devlet memuru olan vatandaşlar, bireysel ihtiyaç kredisi olarak daha önce bu bankadan kredi kullansa bile 50000 TL, onay alacak. Kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, bankanın internet sitesine girebilir veya bu bankada hesabı olan vatandaşlar, bankanın internet bankacılığını kullanarak 5 dakika içerisinde kredi başvurusu yapabilir. En yakın Ziraat Bankası şubesine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte de bu banka üzerinden istediğiniz zaman kredi başvurusunda bulunabiliyorsunuz.

Vakıfbank

Kredi alacak olan kişiler, ayrıca Vakıfbank üzerinden de işlem yapabilir, Vakıfbank, ihtiyaç kredisi kullanabilir. Vakıfbank, yapmış olduğu kampanyada, emekli olan ve sigortalı olarak çalışan vatandaşlara 50000 TL'ye kadar kredi onayı verecek. Size en yakın banka şubesine giderek veya bankanın mobil uygulamasını kullanarak istediğiniz zaman başvuruda bulunabiliyorsunuz.

Halkbank

50000 TL'ye kadar kampanya yapan bir diğer kamu bankası olan Halkbank, ihtiyaç kredisi olarak 36 ay vadeli işlem yapacak. Size en yakın Halkbank şubesine gidebilir ve bu banka üzerinden istediğiniz zaman kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Banka, resmi internet sitesi üzerinden de güncel faiz oranlarını öğrenerek, Halkbank, nasıl kredi veriyor, hakkında bilgi alabilirsiniz.