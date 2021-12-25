Annemizi Saklarken Dizisinde Şaşırtan Veda

Star TV ekranlarında bir süre önce izleyici karşısına çıkmaya başlayan ve yeni bölümlerini dizi hayranları ile buluşturan Annemizi Saklarken, hikayesi ile ters köşe yaptırmaya devam ediyor. Şaşırtıcı bir hikaye ve başarılı oyuncu kadrosu ile Star TV ekranlarında yeni bölümlerini izleyici karşısına çıkaran dizi, şaşırtan bir veda ile gündem haline geldi. Handan karakteri Hande Doğandemir tarafından sergilenen başarılı oyunculuk performansının yanı sıra annelik kavramını da sorgulatıyor. İzleyici kitlesi Hande Doğandemir tarafından hayat verilen Handan karakterinin tavırlarını tahmin edilemez buluyor ve onun hakkında çeşitli yorumlar gerçekleşiyor.

Yeni dizi ile iddialı bir proje ortaya konulmaya çalışılmış ve dikkat hikayesi ile dikkatleri çekecek bir hikaye ekranlarda yer almıştı. Ancak dizinin hikayesinde çıkan ve seyirci kitlesinin de daha fazla ilgi göstermemesine sebep olan bazı eksiklikler göze çarpmaya başladı. Dizide daha ilk bölümlerden ekranlara getiren eksiklikler olumsuz yorum ve düşük izlenme oranları aldı.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Annemizi Saklarken isimli Star TV dizisinin oyuncu kadrosunu beğendiğini belirtiyor fakat Sırma Yanık tarafından senaryosu yazılan projeye eleştiriler de geliyor. Çok sayıda seyirci kitlesinin bakış açısını yazan Milliyet Blog yazarlarından Anibal Güleroğlu, Annemizi Saklarken isimli yapım hakkında açıklamalarda bulundu.

Hande Doğandemir tarafından hayat verilen Handan karakterinin toplumda kabul gören anne imajının çok ötesinde bir karakter olarak izleyici karşısına çıktığı belirtildi. Karakterin itici olduğu ve çocuklarından önce kendisini düşündüğü Anibal Güleroğlu’nun dikkatini çeken noktalardan biri olarak belirtildi.

Handan karakterinin ilk bölümlerden fazla öne çıkartılmasının proje hakkında baştan bir problem olduğu yazıldı ve Zerrin ile Dündar karakterlerinin geri planda kalması da eleştiri aldı. Bunun yanı sıra Zerrin gibi oldukça önemli bir karakterin bir bölümden gönderilmesinin bir hata olduğu yazıldı.