Ziraat, Garanti, Akbank ve Yapı Kredi Bankası Açıkladı: Borcu Olan ve Kredi Onayı Alamayanlar "Bize Gelsin" Kampanyası

Son dakika haber: Ziraat, Garanti, Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden yeni bir borç kapatma kredisi başladı. Acil para ihtiyacı olan kişiler ile birlikte bankalardaki borçlarını ödemekte zorlanan kişiler için yapılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan kişiler için Ziraat, Garanti, Akbank ve Yapı Kredi Bankası tarafından resmi olarak duyuru yapıldı. Bankalarda acil para isteyen ve borç kapatma kredisi kullanacak olan kişilere destek ödemeleri bu akşam başlayacak.

Ziraat, Garanti, Akbank ve Yapı Kredi Bankası yaptıkları bu açıklamalar sonrasında kendi internet siteleri üzerinden başvuru şartlarını da açıkladı. Başvuru yapmak isteyenlerin başvuru şartlarına uygun olmaları ile birlikte kredi alabilmeleri için güncel ihtiyaç kredisi, kredi kartı ve kredili mevduat hesabı başvurusu yapması istenmektedir.

Son zamanlarda özellikle borçlarını kapatmak isteyenler için yapılan yeni kampanyalarda tüm banka borçlarınız tek bir yerde ödeme kolaylığı ile Ziraat, Garanti, Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden sizlere sunulmaktadır.

Ziraat Bankası düşük faizli kredi kampanyası...

Bankalara borcu olanlar ve bu borçlarını kapatmak için destek almak isteyenlere banka hızlı ve anında kredi onayı verecek. Özellikle kamu bankası olmasından dolayı düşük faizlerle bu bankadan kredi alacaksınız. Ziraat Bankası kredi kampanyasına katılmak isteyenler, başvuru yapmak için en yakın banka şubesine gidebilir ve kimlik, gelir belgesi ile birlikte bireysel müşteri temsilcisi üzerinden işlem yapabilirler.

Akbank ve Garanti Bankası hesapları olanlara ayrıcalık tanıyacak...

Borç kapatma kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler 100.000 TL'ye kadar kredi alabilmeleri için banka şubelerine gitmeleri gerekiyor. Başvuru yapacak olan kişiler Akbank ve Garanti Bankası müşterisi olması durumunda başvuru yaparak kredi onayı almaları ile birlikte en düşük faizlerde yararlanırlar. Nakit kredi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak işlem sunucak olan bu iki banka, şubeler haricinde internet sitesi üzerinden ön onay alabileceğiniz bir form bıraktı...

Yapı Kredi Bankası borç kapatma kredisi limitleri 200.000 TL oldu...

Yapı kredi bankası üzerinden de borç kapatma kredisi almak istiyorsanız başvurunuzu yapmak için şubelere gitmenize gerek kalmayacak. Başvuru yapacak olan kişiler 200.000 TL'ye kadar bu kredileri hesaplarına anında yatıracak. 200.000 TL kredi aldığınızda 12 ay vadeye kadar sizlere ödeme tablosu oluştururulu. Bu kredileri ödeyecek olan kişilerin de başvuru yapmadan önce aylık taksitlerini hesaplayarak kredi ödemelerinde sorun yaşamayacağını da bilmesi istenmektedir.