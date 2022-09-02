2 gün içinde başvurular bitecek! Denizbank 50.000 TL nakit veriyor, 18 Yaş üzeri ihtiyaçlarını bu para ile giderecekler

Denizbank yaptığı yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında 50.000 TL'ye kadar nakit ödemesi vereceğini açıkladı. Nakit kredi kullanmak isteyenlere 5 dakika içinde sonuç verecek olan Denizbank düşük faizli olarak sizlere destek olacak. Kredi taksit ödemelerinizde de sizlerin zorlanmadan ödeyebileceğini bir karar alındı. 36 ay vadeye kadar kredi kullanacak olan kişilere banka ilk taksit ödemesinde de 3 ay erteleme yapacağını açıkladı. Nakit ihtiyacı olan bireysel müşteriler bu kredileri hemen alabilecekler ve Denizbank üzerinden diledikleri zaman başvuru yaparak kredi kullanabileceklerdir.

Denizbank resmi olarak yaptığı açıklamada 50.000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan kişilerin politikalara uygun olması gerektiğini duyurdu. Daha önce banka çalışması olan kişiler düşük faizli kredi almak istiyorsa başvurusunu Denizbank üzerinden hemen yapabileceklerdir.

Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler emekli, sigortalı olarak çalışan ve emekli olması durumunda aynı gün içinde destek ödemelerini alabileceklerdir. Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirecek ve onaylanacak olan bu kredileri de hemen hesaba atabileceksiniz.

Denizbank düşük faizli kredi kampanyası başvurusu!

Denizbank üzerinden kredi almak isteyenler SMS atarak hemen işlem yapacak. Denizbank cebimde kredi kampanyası adıyla verilecek olan bu kredi 50.000 TL'ye kadar değerlendirilecektir. 36 ay vadeye kadar verilecek kredi başvurusunu SMS ile yapmak istiyorsanız KREDİM TC KİMLİK Yazarak bu mesajı 3280 numarasına mesaj atması gerekiyor. KREDİM TC KİMLİK yazarak bu mesajı 3280 numarasına attığınızda sizlerin kredi notuna göre işlem yapılacak ve bu bankadan hemen işlem yapacaksınız.

Denizbank kredi başvurusu yapmak isteyenler başvurularını gerçekleştirdikten sonra kredilerinde sonuç alabileceklerdir. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden veya bankanın mobil uygulamarı üzerinden yapacağınız başvurularda da banka hemen işlem yapacak ve bu bankalardan kredi alacaklardır. Denizbank mobil uygulamasını kullanmak istiyorsanız Denizbank hesabınız üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Denizbank kredi detayları...

Başvuru yapacak olan kişilerin 18 yaş üzerinde olması ile birlikte ayrıca TC vatandaşı olması şart. Başvuru yapacak olan kişiler kredi onayı alabilmeleri için ise banka bu kişilere 1500 ve üzerinde bir kredi puanı olmasını isteyecek. Bu kredileri kullanacak olan kişiler emekli olması durumunda emekli maaş hesaplarını bu bankaya taşımaları gerekmektedir.