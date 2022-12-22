Ziraat bank'tan Emekliye, Özel sektör çalışanına ve kamu personeline esnek ödemeli nakit kampanyası başladı

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için yapılan yeni kampanyalarda ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin banka kredi şartlarına uygun olmaları durumunda Ziraat Bankası bireysel müşteri olması ile birlikte ihtiyaç kredisi ödemesi vereceğini açıkladı.

Ziraat Bankası 2022 yılı bitmeden önce başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar için uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri vereceğini açıkladı.

Ziraat Bankası yıl sonu yaklaşırken nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için 36 ay vadeli 50.000 TL kredi kampanyası ile birlikte Özel sektör çalışanları emekliler ve kamu personelleri Kredi kampanyasından yararlanabilecek.

Ziraat Bankası kredi kampanyası başvurusu

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve banka kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsunuz başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası SMS servisi ile birlikte internet bankacılığı uygulaması ile birlikte ve müşteri hizmetleri numaralarını arayarak ihtiyaç kredisi imkânından başvurularını gerçekleştirerek kredi alabilirsiniz. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşların ihtiyaç kredisi ödemeleri uygun faiz oranları ile birlikte kredileri hızlı bir şekilde sms ile verilmektedir.

En yakın banka şubesine giderek de ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen Ziraat Bankası müşterileri kimlikleri ile birlikte kendi maaş almış oldukları banka şubelerine giderler ise 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasından katılarak başvurularını gerçekleştirebilirler ve ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli kredi kullanabilirler.