Tazminat ve emeklilik hakkıyla çifte avantaj kapısı açıldı! Noktası virgülüne parasını almayan kalmıyor!

Noktası virgülüne parasını almayan kalmıyor! Tazminat ve emeklilik hakkıyla çifte avantaj kapısı açıldı! Emekli olabilmek için bütün şartları sağlayan ama yaş şartını karşılamayanlar SGK’dan başvuruda bulunup tazminat hakkında bulunmaya başladı. Bu konuda kesin açıklamalar yapılmamış olsa da emekliliğini bekleyenler bu haklarını alma konusunda kararlı görünüyor.

Dikkat Edilecek Noktalar

Emekli olan SSK’lılar çalışmaya devam etmek isterlerse bazı noktalar ortaya çıkacak. 1 Ekim 2008 öncesi işe başlarsa emekliliğini durduracak ya da SGK primine dayalı çalışacak. 1 Ekim 2008’den sonrasında sigortalı olan ve emekli olanlar maaşını durdurmak zorunda kalacaklar. Prim ödemeye devam ederek çalışma elde edemeyecekler.

Aylığını durdurduktan sonra çalışmaya devam eden emekliler normal sigorta primini ödemeye devam edebilmektedir. Destek primleri maaşın % 30’u üzerinden alınmaktadır. İş kazası ve meslek hastalığına yönelik oran ise % 2 prim kesintisi olmaktadır.

Emekli aylığını durdurmadan destek primiyle çalışanlar tekrar emekli olamıyor. Bu yüzden kıdem tazminatı başvurusunda bulunamıyorlar. İşten çıkarılma olduysa ve geçerli nedenlerle istifa edildiyse ve sözleşme iptal edildiyse bir işçiyle aynı durumlara sahipse kıdem tazminatı elde edilebiliyor.

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