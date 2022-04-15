Ziraat Bank'tan Çiftçilere Müjde: Traktör, Gübre , Mazot… Çiftçilere kredi vermek amacıyla kurulan Ziraat Bankası'nın 1800'lü yıllardan beri varoluş amacına göre çalışmaları devam ediyor.

İlkbahar gelmesi ile beraber toprağa tohumu atmak isteyen Çiftçi, traktörü çalıştıracak. Son dönemlerde enflasyonun artması ile beraber çiftçinin girdi maliyetleri (tohum, gübre, mazot, traktör) yüzde 230 oranında artış gösterdi.

Hal böyle olunca çiftçinin üretmesi ve ülkeye kazandırması imkansız hale geldi. Akaryakıt fiyatlarının başını alıp gitmesinden sonra olayı el atan Ziraat Bankası, oluşturduğu çeşitli kampanyalar ile çiftçinin üretiminin önündeki engelleri aşmasına yardımcı oluyor.

Ziraat Bankası'ndan Çiftçilere İş Makinesi (Traktör) Alma Kampanyası

Ziraat Bankası tarafından çiftçilere yönelik oluşturulan traktör alma kampanyası doğrultusunda uygun faiz oranları ile çiftçinin traktör sahibi olması sağlanıyor. 120 ay vade şeklinde sunulan traktör almak kredisi Ziraat Bank'ta.

Tohum ve Gübre Destekleme Finansmanı Ziraat Bank'ta!

İthal edilen tohum ve gübrenin dolara endeksli bir şekilde fiyatının her geçen gün biraz daha artması karşısında çaresiz kalan çiftçinin yardımına yine Ziraat Bankası koştu. Tohum ve gübre başta olmak üzere mazot ve traktör desteklemeleri Ziraatbank' ta. Çiftçinin tarlasına ekeceği tohumun cinsine göre 6 aylık ya da 24 aylık vade seçenekleri şeklinde sunulan uygun ve cazip oranlı faiz oranları ile çiftçinin çarkının dönmesi sallanıyor.

Ziraat Bank Çiftçi Destekleme Kampanyası Katılım Şartları Neler?

Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olmak,

Daha önce Ziraat Bankası'ndan çiftçilik ile ilgili alınan mal ve hizmetlerin geri ödeme işlemlerinin zamanında yapılmış olması,

ÇKS (çiftçi kayıt sistemi) olması gerekir,

Ziraat Bank Çiftçi Destekleme Kampanyasına Nasıl Katılınır?

Çiftçilerin Ziraat Bankası tarafından oluşturulan destekleme kampanyalarına katılmaları banka şubelerine giderek yapılabileceği gibi banka şubesine gitmeye gerek olmadan çiftçilerin oturdukları yerden Ziraat Bank mobil bankacılık uygulamaları üzerinden müracaat işlemlerini yapmaları gerekir.