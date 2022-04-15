Akbank'tan Flaş Duyuru Geldi Maaşını Akbank'tan Al Promosyonun Hazır. Özel bankalar arasında iyi yer edinmiş ve yaptığı promosyonlarla emeklileri rahatlatan Akbank'tan önemli bir duyuru geldi. Emekli aylığını 3 yıl süreyle bankadan almaya onay veren emekliler için maaş tutarlarına göre en fazla 2.750 TL promosyon ödeneceği banka tarafından açıklandı.

Maaşını Akbank'tan Al Promosyonun Hazır

SGK emeklileri için verilen promosyon nakit ödemesi kampanya şartları da banka tarafından açıklandı. Akbank'a yeni dâhil olan emeklilerin maaşlarını 1 Nisan ile 31 Mayıs 2022 tarihleri arasında taşımalarının ardından 3 yıl burada kalma onayı vermesi gerekir. 3 yıl süresince Akbank'tan ayrılmama şartı öne sürülen kampanyadan maaş tutarlarına göre belirlenen miktarlarda ödeme yapılacağı açıklandı. Kampanya tarihleri dışında Akbank'a gelen emekli vatandaşlar için promosyon uygulamasının yapılmayacağı da eklendi.

Emekli maaşlarının tutarlarına göre belirlenen promosyon ödemelerinde en az 1.850 TL civarında nakit paranın emekli vatandaşların hesaplarına yatacağı açıklandı. Emekli aylığı 1.500 TL'nin altında olanlar için belirlenen miktar maaş miktarı artıkça aynı oranda artış yaşar. Emekli aylığı 1.500 TL ve 2.500 TL aralığında bulunan vatandaşlar için promosyon ödeme tutarlarının 2.300 TL olduğu ifade edildi. Son grupta ise aylığı 2.500 TL ve üzeri olan emekli vatandaşlar için 2.750 TL tutarında olduğu ayrıntılı olarak belirtildi.

Kısa Sürede Hesaplarda

3 yıl Akbank'ta kalma sözü veren emeklilerin ilk emekli aylığının ödenmesinden sonra promosyon ücret tutarı çok geçmeden hesaplarına yatırılır. Promosyon ödemesini alan emeklinin 3 yıllık kalma sözü de otomatik olarak işleme konur. Böylece farklı maaş aralıklarında maaş alan emekliler için ödenecek olan nakit promosyonlardan emekliler anında yararlanabilir. Emekli vatandaşlar Akbank'ın nakit emekli promosyonu kampanyasından sadece bir defa yararlanabilir.

Emekli aylığını Akbank'a taşıyan ve nakit promosyon ödemesine başvuru yapan emekli vatandaşlardan ekstra herhangi bir şart istenmez. Nakit promosyon ödemesi alan emekli vatandaşların 3 yıl içinde herhangi bir sorundan dolayı taahhütten ayrılması durumunda ödenen nakit para hiçbir şekilde yazılı beyanda bulunulmadan Akbank tarafından tahsil edilir. Emeklinin vefatı durumunda da aynı şekilde işleyen sistem ile ilgili her türlü iptal ve değişim Akbank Bankasının yetkisindedir.