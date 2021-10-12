Ziraat Bankası’ndan Pandemide Zorluk Yaşayan Vatandaşlar İçin 15.000 TL’lik Nakit Ödemesi! Üstelik Hemen Yapılıyor!

Türkiye Cumhuriyeti’nin en sevilen ve köklü devlet bankaları arasında olan Ziraat Bankası, vatandaşların dertlerine çözüm sunmaya devam ediyor.

Eğer sizler de acil nakit ihtiyacı içerisindeyseniz Ziraat Bankası ATM’leri aracılığı ile anında 15.000 TL’ye varana tutarda acil nakit avans kullanabilirsiniz. Günlük hayatımızda birçok açıdan acil olarak nakit ihtiyacı yaşayabiliriz ve bu gibi durumlarda ilk olarak aile ve yakın çevremizden nakit olarak borç para istemeye yöneliriz.

Aile ya da arkadaş fark etmeden bir başkasından para isteme dönemi Ziraat Bankası sayesinde kapanıyor. Ziraat Bankası’nın sunduğu bu nakit avans, ihtiyaçların tamamını bekleme süresi olmadan üstelik doğrudan ATM’lerden çekebileceğiniz şekilde yardımınıza koşuyor.

Bilindiği üzere bankalardan ihtiyaç kredisi çekmek hem biraz meşakkatli hem de faiz oranları açısından yorucudur. Bir bankası müşterisi olmak ya da olmamak önem arz etmeden birçok belge ve şart isteyen bankalara ihtiyaç kredisi için başvuru süreci hem zaman kaybı hem de kredi onayının alınıp alınamayacağı kesin olmayan tedirgin bir süreç yaratmaktadır. Bazı özel ve acil nakit ihtiyaçlarımız var iken de bekleme süreci oldukça zor olabiliyor. Bu acil durumlar için bankalar tarafından verilebilen “nakit avans” uygulaması olan sistem ile müşterilerin ihtiyaçlarına karşılık vermeye çalışıyor.

Nakit Avans Uygulaması Nedir?

Nakit avans uygulaması aslında, kredi kartı ile ihtiyaç kredisi arasında kalan hızlı bir çözüm yöntemidir. Bankalar, genellikle kullanılan kredi kartına uygun olarak acil durumlarda kullanılması için belli bir tutara kadar nakit kredi çekilmesine olanak tanıyor. Bu sayede bankanın mesai saatine bakılmaksızın hesaba nakit olarak avans aktarabiliyorsunuz. Nakit avans ile ilgili olarak bugün sizler için Ziraat Bankası’nın sunduğu nakit avans uygulaması ve fırsatlarını ele aldık.

Ziraat Bankası Nakit Avans Uygulaması

Eğer sizlerin de Ziraat Bankası tarafından sunulan bir kredi kartınız var ise 15.000 TL’ye varan tutarda anında nakit bir avans kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası tarafından sunulan nakit avans uygulaması 3, 6, 9 ya da 12 aya varan vade imkanı ve %1.98 oranında faiz uygulaması ile birlikte geri ödeme kolaylığını sizlere sunmaktadır.