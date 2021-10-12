Selma Ergeç Anlattı! Oyunculuk İçin Tıp Fakültesini Bırakmış

Kanal D ekranlarında seyirci kitlesi ile buluşan sevilen dizi Camdaki Kız beğenilerek izlenmeye devam ediyor ve yeni bölümleri ile merak ediliyor. Başarılı oyuncu Selma Ergeç ise uzun bir ara sonrasında Camdaki Kız ile ekranlara döndü ve özel açıklamalar gerçekleştirdi. Retouch Mag dergisinin Ekim sayısına kapak olan yetenekli oyuncu, merak edilenlere de yanıt verdi.

Selma Ergeç oyunculuk yapmak adına tıp fakültesini bıraktığını anlatırken doktorluğun içinde ukde olarak kaldığını da aktardı. Duygularını ifade eden yetenekli oyuncu, doktorluğun çok isteyerek seçtiği bir meslek olduğunu söyledi. Fakat hayatın ve tesadüflerin kendisini o noktaya getirdiğini de belirtti. Bazı zamanlarda oyunculuk yaptığı sırata tıp fakültesine geri döneceğini ve o alanda ilerleyeceğini düşündüğünü açıklayan Ergeç, merak edilenleri yanıtladı.

Oyunculuk mesleğinin garantisi olmayan bir meslek olduğunu düşündüğünü ifade eden Ergeç, ailesi tarafından bu durumun Endişe ile karşılandığını da belirtti. Bazı tesadüfler sonrasında bugüne geldiğini açıklayan ünlü oyuncu, işini çok sevdiğini fakat tıp alanında devam etmenin de içinde ukde kaldığını söyledi.

Bunun yanı sıra evlenip çocuk sahibi olması ardından bir süre boyunca setlere ara veren Ergeç, uzun saatler süren çekimlerde zorlanıp zorlanmadığını da yanıtladı. Bir düzen oturtmaya çalıştıklarını ifade eden ünlü oyuncu, herkesin elbirliği ile sektörü düzene sokmaya çalıştığını belirtti. Camdaki Kız isimli televizyon dizisi projesinde Selen karakterine hayat veren ünlü oyuncu Selma Ergeç hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır. İşte Camdaki Kız’ın Selen’i Selma Ergeç ve merak edilenler…

Kıyafet seçimleri hakkında da samimi açıklamalar gerçekleştiren ünlü oyuncu, günlük hayatında rahat kıyafetler giymeyi tercih ettiğini belirtti. Dar giyinmeyi sevmediğini, sıkıldığını ve rahat giyinmeyi sevdiğini söyleyen oyuncu, rahat, ikinci el ve yıpransa da sorun olmayacağı giysileri kullandığını anlattı.