Ziraat Bankasından Müşterilere "Dikkat" Haberi! Son Dakika Önemli Uyarı

Ziraat bankası resmi hesabının yaptığı açıklamaya göre hesabınız zaman aşımına uğradı ise kimliklerinizle birlikte şubeye gitmeniz gerekmektedir. Adınız soyadınız listede var ise bu haberi dikkatli bir şekilde okuyunuz. Listede belirtilmiş olan tarihe kadar işlem yapılmadığı taktirde hesaplarda bulunan alacaklar ve bütün getiriler yatırımcı tazmin merkezine devredilecektir.

Bankanın yapmış olduğu açıklamalara göre resmi gazetede Ziraat bankası tarafından yayınlanmış olan yönlendirmelere herkesin uyması lazımdır. Yatırım hizmetlerinden kaynaklanan kâr payı, faiz ve daha başka getiriler hesap sahiplerinin yaptığı en son talep ve yazılı talimattan sonra 10 sene içerisinde tahsil edilmediği taktirde zaman aşımına uğrayacaktır.

Zaman Aşımına Uğrayan Hesaplar

Hesabınız zaman aşımına uğradıysa ve listede isminiz varsa devir yapılmadan önce mutlaka şubeye başvurmanız gerekmektedir. Listede yazılmış olan tarihe kadar şubeye başvurulmadığı taktirde hesaptaki tüm tutarlar yatırımcı tazmin merkezine devredilecektir. Bu sebeple Ziraat bankasının yatırım hesabı açtığınız şubeye kimliklerinizle giderek işlem yapmanız gerekmektedir. Bu hesaptaki yatırım hizmetleri payları ve diğer getiriler 10 yıl içinde tahsil edilmediği taktirde zaman aşımına uğramış olacaktır.

Bankacılık Kanunlarında Belirtilen Haber

Hem kanunlarda belirtilmiş olan hem bankacılık kanunlarında ayrı olarak belirtilen ve hem de resmi gazetelerde yayınlanan haber ile birlikte 10 yıl olan zaman aşımı kesinleştirilmiştir. Bu 10 yıl olan zaman aşımı sizin hesabınızda yaptığınız işleme bağlıdır yani en son verdiğiniz talep veya yazılı talimat tarihi dikkate alınmaktadır.

Eğer ki son verdiğiniz talimat tarihinden sonra 10 yıl boyunca yatırım hesabınızda hiçbir işlem yapmaz ve hesabınızdaki paraları tahsil etmezseniz hesabını zaman aşımına uğramış olacaktır. Zaman aşımına uğrayan hesaplar ise içerisindekilerle birlikte yatırımcı tazmin merkezlerine yönlendirilmektedir. Hesabınızdan emin değilseniz, ne zaman talimat verdiğinizi hatırlamıyorsanız hesaplarınızı mutlaka kontrol edin.

Hesabınızı kontrol etmenin dışında şifrenizi hatırlamıyorsanız ya da unuttuğunuz bir hesabınız varsa şubeye başvurmanız gerekmektedir. Ziraat bankasının yayınladığı listeye de göz atmanızda fayda vardır o listeyi kontrol edip adınızın olup olmadığına bakınız eğer adınız var ise Ziraat bankası şubesini ziyaret etmeniz gerekmektedir ama bu hesabı açtığınız Ziraat şubesi olması gerekmektedir.