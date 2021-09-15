Emekliye Hesaba Yatan Kredi Başladı, Bankaya Gitmeden Şartsız Hesabınıza Yatacak...

Emekliye Hesaba yatan kredi kampanyası başladı. Emekli olan kişilere Hesaba yatan kredi kampanyası bugün itibariyle resmen başlıyor. 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan emekliler artık banka şubelerine gitmeden de hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapabilecek ve onaylanan tutar kadar kredilerine hemen aynı gün içinde kullanabilecekler.

Emekli hesabı olan kişiler bu Kredi kampanyalarına katılmaları durumda 36 ay vadeye kadar işlem yaparken ilk taksit ödemelerinde 3 ay erteleme ve ayrıca diğer banka borçlarında da kapatma şartı olmaktadır. 100.000 TL'ye kadar verilecek olan emekli kredilerinde banka ayrıca sizin emekli maaşınızı kredi başvurusu yaptığınız banka üzerinden almanızı ve isteyecek.

Ziraat Bankası emekli kredisi kampanyası

Ziraat Bankası emekli olan kişilerin Hesaba yatan Kredi kampanyasını başlattı. Emekli olan kişilere verilecek olan bu Kredi kampanyasında Ziraat Bankası 100 bin TL'ye kadar 36 ay vadeli olarak işlem yapacak. Ziraat Bankası üzerinden 100 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız belirtilen şartlar dahilinde kredinizi hemen aynı gün içerisinde alabilir onaylanan Kredinizi de hesaba mobil uygulama üzerinden atabilirsiniz. 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyenler emekli maaşı Ziraat Bankası üzerinde değilse emekli maaşını bankaya taşıyarak Kredi başvurusunda bulunabilirler.

Vakıfbank'tan Hesaba yatan emekli kredisi kampanyası

VakıfBank emekli olan kişilerin hızlı bir şekilde onay alacağı bankaların başında geliyor. Vakıfbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyenler 100.000 TL'ye kadar Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden 100.000 TL ve üzerinde de kredi almak istiyorsa banka şubelerinden hızlı bir şekilde başvuru yapabilirler. Vakıfbank Hesaba yatan Kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız emekli maaşınızı bu bankadan almanız ve emekli maaşınızın üzerinden almış olduğunuz internet bankacılığı şifresi ile birlikte de hızlı bir şekilde krediyi mobil uygulama üzerinden kullanabilirsiniz.

Hesaba yatan emekli kredisi Akbank

Akbank üzerinden emekli maaşı alıyorsanız akbank'ın direkt uygulamasına gelerek buradan emekli kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Akbank üzerinden emekli maaşı alan müşteriler Hesaba yatan kredi için hızlı bir şekilde Kredi başvurusunu Akbank direkt uygulaması üzerinden yapacak onaylanan kredide hemen hesabına yatacak. 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler Akbank müşterisi değilse kredi notu yüksek olması durumunda da banka üzerinden online kredi başvurusu yapabilecek.