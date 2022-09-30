Ziraat Bankasından Kredi Notu Düşük Olanlara, Kredi İmkânı! Kredi 6 Ay Ertelemeli

Ziraat Bankası’ndan kredi notu düşük olan kişilere kredi verecek. Kredi 6 ay ertelemeli olarak sunulacak. Banka tarafından uygulamaya koyulan kredi kampanyasına katılım sağlamak isteyen kişiler anında onay alabilecek. Konu ile ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz…

Ziraat Bankası kredi notu düşük olan kişilere ihtiyaç kredisi kullandıracak. Banka üzerinden kredi kullanmak isteyen belli olan şartları taşımaları halinde kredi alabilecek. Özellikle banka kredi notu düşük olan kişiler için uygulamaya koyulan kredi kampanyası kredi alamayan kişilere verilecek.

Banka resmi internet sitesinden yapmış olduğu açıklamaya göre kredi kampanyasında 10 bin liralık kredi kullandırılacağı, faiz oranın ise 1,55 oranında olacağı belirtildi. Uygulanacak olan kredide vade seçeneği ise 36 ay vade bulunuyor. Kamu bankası olarak vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen Ziraat Bankası, tüm işlemlerini güvenli bir şekilde gerçekleştiriyor. Bunun yanı sıra diğer bankalara nazaran düşük faiz oranları uyguluyor.

Banka üzerinden 10 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler, kredi notu düşük olsa dahi kredi kullanabilecek. Kişinin emekli olması ya da çalışıyor olması durumunda en az 6 aylık bir sigorta priminin ödenmesi gerekiyor. Kredi notu düşük olan kişilerin bu şartları sağlamaları durumunda ihtiyaç kredisine başvuru yapabilecek.

Ziraat Bankası Kredi Kampanya Detayları...

Ziraat bankası üzerinden ihtiyaç kredisi almak isteyen kişiler, 6 ay erteleme ya da 3 ay ertelemeli imkânlardan faydalanabilecek. Ziraat Bankası üzerinden ön plana çıkarılan kredi şartlarının karşılanması durumunda banka şubelerinden başvuru yapılabilir. Farklı yöntem olarak bankanın resmi internet sitesi üzerinden de başvuru yapılabilir. Kredi kampanyasına katılım sağlamak isteyen kişiler, başvuru yaparak hemen onay alabilir. Onaylanmış tutarı da hemen hesaplarına aktarabilir.

Bankada hesabı bulunan kişiler, düşük faiz oranlarından faydalanabilir ve masrafsız olarak krediyi bankanın mobil uygulaması üzerinden hesaplarına aktararak kullanabilir. Banka üzerinden hesabınız mevcut ise internet şifresi ile giriş yapılarak kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Ayrıca günün her saati kredi veya kredi kartı için başvuruda bulunabilirsiniz.