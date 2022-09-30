Yapı Kredi Bankası’ndan Direk Onay! 125.000 TL Tutarlı 36 Ay Vadeli Kredi Kampanyası

Yapı Kredi Bankası’ndan direk onay! 125 bin lira tutarlı ve 36 ay vadeli kredi kampanyası başlattı. Sizlerde kampanyadan faydalanmak istiyorsanız başvuru yaparak hemen onay alabilirsiniz. Kampanya ile ilgili detaylar haberimizde…

Yapı Kredi Bankası vatandaşlar için yeni kampanya başlattı. Banka üzerinden işlem yapmak isteyenlere müjdeli haber. 125 bin lira tutarlı krediye onay hemen verilecek. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen Yapı Kredi Bankası üzerinden ya da internet sitesinden başvuru yapabilir. Banka kredi notunun uygun olması durumunda hemen 125 bin lira tutarlı kredi otomatik olarak onaylanıyor. Banka üzerinden işlem yapmak isteyen kişilerin banka kredi notu 1200 ve üzeri olması gerekir.

Yapı Kredi Bankası İhtiyaç Kredisi Kampanyası...

Yapı Kredi Bankası tarafından uygulamaya koyulan 36 ay vadeli kredide onay hemen verilecek. Banka yapmış olduğu duyuruda SMS atılarak başvuru yapacak olanlara hemen onay veriyor. İnternet sitesinden yapılan başvuru da kredi sonucu hemen bildirilerek onay verilecek. Cep telefonundan 4411 nolu numaraya mesaj atılarak onaylanacak olan kredi hemen hesaba aktarılıyor. Cep telefonundan bireysel TC kimlik numarası ve aylık gelir bilgisi yazılarak 4411 nolu numaraya mesaj atılabilir. Başvuru sonucu hemen açıklanıyor.

Başvuruda bulunmak için farklı yöntemler de mevcut bulunuyor. İnternet sitesi üzerinden kredi başvurusu yapılabilir. Yapılan başvuru sonucu, kredi için uygun olunması halinde banka kredinizi hemen onaylıyor. Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi kullanmak isteyen vatandaşlar en yakın banka şubesine giderek de başvurularını yapabilir. Yapı Kredi Bankası 36 ay vadeli kredide 3 aylık erteleme fırsatı da sunuyor. Toplam tutar olarak 125 bin lira kredi imkânı sunan banka kredi notuna göre onay verecek. Kredi notuna göre faiz oranı uygulanacak kredi kampanyasına şarları sağlayan herkes katılabilir. Sigortalı olarak çalışanların yanı sıra emekli olan vatandaşlara düşük faiz oranları ile kredi kullandırabilecek.

Başvuruda bulunmak isteyen kişiler bankanın ön plana çıkardığı şartları sağlamaları halinde başvuruda bulunarak kredi imkânından faydalanabilir.