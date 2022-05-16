Ziraat Bankası’ndan Emeklilere Özel Bildirge! Emeklilere 350.000 TL Ödeme Kefile Gerek Duymadan…

Ziraat Bankası emekli vatandaşları düşünerek 350 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi imkânı sunuyor. Gelir belgesine ve kefile gerek kalmadan verilecek.

Emekli olan vatandaşların, kampanyaya katılım sağlamaları için belirli olan şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Banka emekli maaşını kendi bankasına taşıyan kişilere düşük oranlı emekli ihtiyaç kredisi verecek. 350 bin liraya kadar nakit ödeme yapılabilecek.

Ziraat Bankası tarafından emekli vatandaşlara yönelik 350 bin lira tutarı kredi kullanabilmek için kefil gerekmiyor. Bunun yanı sıra gelir belgesine de gerek duyulmuyor. Başvuru yaparak maaşınıza göre kredi onayı alabilirsiniz. Kullanmış olduğunuz krediye 3 aylık bir erteleme imkânı da sunuluyor. 50 bin liraya kadar olan kredilerde ise 24 ay ödeme seçenekleri mevcut.

Ziraat Bankası tarafından verilen krediye katılım için başvuru yapıldığında, düşük limitli kredi onayı alırsınız. Kredi onayı alındığında banka kredi ile ilgili olarak ipotek isteyerek limiti arttırabilirsiniz.

Başvuruda Gerekli Olan Aşamalar

Ziraat Bankası tarafından verilen krediye başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, düşük limitli kredi onayı almak istediklerinde banka şubelerine gitmeleri gerekiyor. Bunun yanı sıra bankanın resmi internet sitesi üzeriden de başvuru yapmaları mümkün. Yüksek limitli ihtiyaç kredisi ile borç kapatma kredisi kullanmak isteyenler Ziraat Bankası’nın şubelerine gitmek zorundadır.

Sizlerde ihtiyaç duyduğunuzda en yakın banka şubesine giderek emekli maaşını şayet bu bankadan alıyorsanız, belgeyle gerek kalmadan kimlik ile birlikte başvuruda bulunabilirsiniz. Ziraat Bankası’nın vermiş olduğu bu kredi ile diğer bankalar olan borçlarınızı tek bir yere toplayarak tek bir yerden ödeme sağlayabilirsiniz.

Ziraat Bankası'na emekli maaşınızı 3 yıllık bir zaman için taşımanız halinde 750 lira olan promosyona hak kazanabilir, 10 bin liraya kadar kredili mevduat hesabı açtırabilirsiniz. Açılan kredili mevduat hesabının limitini yükseltmek isteyenler için kredi notu devreye giriyor. Kredi notu düşük olanlar sadece düşük limitli kredi kullanabilir.

Ziraat Bankası’ndan başka diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de emekli kredisi kullanabilirsiniz. Düşük faiz oranlarının uygulandığı bu kredi ile ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.